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Секретный способ избавления от одуванчиков: помогает даже при массовом разрастании

Садоводство

Одуванчики могут быстро заполнить весь участок, если вовремя не принять меры. Этот сорняк не только вытесняет культурные растения, но и портит общий вид сада.

Одуванчики
Фото: forestwander.com by ForestWander, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Одуванчики

Эффективные методы борьбы

1. Удаление вручную

Если одуванчиков ещё немного, поможет корнеудалитель.

  • Когда проводить: лучше весной, когда растения не успели окрепнуть.
  • Почему это важно: в это время корень легко вытаскивается целиком, что снижает риск повторного появления сорняка.

2. Использование соли, селитры или мочевины

Если нет возможности полностью удалить растение, можно:

  • Срезать одуванчик у основания.
  • Присыпать срез солью, селитрой или мочевиной (примерно 1 чайная ложка).
  • Когда применять: конец лета или осень.
    Этот метод приводит к гибели корней, предотвращая дальнейший рост.

3. Применение гербицидов

Если сорняк распространился массово, стоит задуматься об использовании гербицидов.

  • Когда обрабатывать: до созревания летучих семян, чтобы предотвратить размножение.
  • Важные рекомендации:
    • Наносите гербициды точечно, чтобы не повредить культурные растения.
    • Используйте средства индивидуальной защиты.

Предостережение

Работа с гербицидами требует аккуратности. Неправильное использование может повредить почву и близлежащие растения. Если участок небольшой, лучше отдавать предпочтение механическим или локальным способам удаления.

Уточнения

Одува́нчик (лат. Taráxacum) — род многолетних травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae). Типовой вид рода — Одуванчик лекарственный — хорошо известное растение с розеткой прикорневых листьев и крупными ярко-жёлтыми соцветиями-корзинками из язычковых цветков.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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