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Запреты для успешного выращивания томатов: что ухудшает урожай

2:49
Садоводство » Овощи

Выращивание томатов – это не только приятное занятие, но и искусство, требующее знания тонкостей ухода за растениями. Неправильные действия на грядках с томатами могут привести к уменьшению урожая, а иногда и к заболеваниям. 

Не поливайте слишком часто

Томаты требуют регулярного полива, но избыток влаги может привести к загниванию корней и развитию болезней, таких как фитомикоз. Полив должен быть умеренным – около 2-3 раз в неделю, в зависимости от погодных условий. Главное правило: лучше недолить, чем залить. Проверяйте верхний слой грунта – он должен немного подсохнуть между поливами.

Избегайте чрезмерного удобрения

Многие огородники считают, что больше удобрений – значит, больше урожая. Это не всегда так! Избыток азота может привести к бурному росту зелени в ущерб плодам. Используйте удобрения в умеренных количествах, следуя рекомендациям по их применению. Лучше разнообразить питание растений, комбинируя минеральные и органические удобрения.

Не забывайте о пикировке

Не пускайте дело на самотек, если ваши томаты выросли слишком близко друг к другу или плохо развиваются. Неправильное расстояние между растениями снижает доступ света и воздуха, что может привести к заболеваниям. Пикировка позволяет обеспечить растениям необходимое пространство для роста, а также активизирует их развитие.

Не оставляйте низкие листья на растениях

Листья, касающиеся земли, являются идеальным местом для размножения вредителей и болезней. Обрезайте нижние листья, чтобы обеспечить лучшую вентиляцию и снизить риск грязи на плодах. Такой подход не только защищает растение, но и способствует лучшему развитию плодов.

Не запускайте растения в борьбе с вредителями

Тля, колорадский жук и другие вредители могут серьезно навредить вашим томатам. Игнорирование первых признаков проблем может привести к значительному урону. Регулярно проверяйте растения, используйте народные средства или, при необходимости, химические препараты для борьбы с вредителями.

Не допускайте переполнения грядок

Чрезмерное количество растений на одной грядке может вызвать конкуренцию за ресурсы, такие как свет, вода и питательные вещества. Убедитесь, что ваши томаты имеют достаточно пространства для роста, чтобы избежать проблем с урожайностью.

Уход за томатами – это своего рода искусство, требующее времени и знаний. Избегая распространенных ошибок, вы сможете значительно повысить урожайность ваших растений. 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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