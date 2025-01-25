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Три сорта крупных помидоров, которые удивят вас урожаем и вкусом

Садоводство

Любите крупные и мясистые томаты? Тогда вам обязательно стоит попробовать эти три сорта, которые порадуют огромными плодами, высокой урожайностью и незабываемым вкусом.

Помидоры
Фото: commons.wikimedia.org by Goldlocki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Помидоры

1. "Большой Зак"

  • Урожайность: до 30 кг с квадратного метра.
  • Размер плодов: средний вес — 500-700 граммов, но нередко вырастают томаты весом до 1 кг.
  • Вкус: сладкий с лёгкой кислинкой, что делает его идеальным для салатов и соков.

Кусты "Большого Зака" известны своей плодовитостью, а плоды — ярким вкусом и плотной мякотью.

2. "Чудо земли"

  • Урожайность: 12-14 кг с квадратного метра.
  • Размер плодов: 500-800 граммов, а отдельные помидоры могут весить больше 1 кг.
  • Особенности: сладкие, мясистые, с нежным вкусом, устойчивы к болезням и непогоде.

Этот сорт идеален для выращивания в сложных климатических условиях благодаря своей выносливости.

3. "Сибиряк F1"

  • Урожайность: до 15 кг с квадратного метра.
  • Размер плодов: средний вес — 500 граммов, но встречаются томаты весом 1-2 кг.
  • Вкус и внешний вид: насыщенный ярко-красный цвет, аппетитный вид и мясистость.

"Сибиряк F1" не только радует внушительными размерами, но и отличается стойкостью к заболеваниям.

Почему выбрать именно эти сорта

Все три сорта отлично подойдут для тех, кто ценит крупные, вкусные и урожайные помидоры. Они устойчивы к заболеваниям, отличаются выносливостью и могут порадовать даже в сложных климатических условиях.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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