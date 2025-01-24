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Чем защитить смородину от тли: полезные растения-соседи

Садоводство » Деревья и кустарники

Смородина – одно из самых популярных ягодных растений, однако, как и большинство садовых культур, она подвержена различным вредителям, в том числе тле. Эта крошечная, но опасная насекомая может сильно навредить растению, поглощая его соки и способствуя распространению болезней. Один из эффективных и природосберегающих способов защиты смородины – это компаньонные посадки.

Чеснок

Чеснок – это не только популярная кулинарная специя, но и отличное защитное средство от вредителей. Его сильный запах отпугивает тлю и других насекомых. Посаженный рядом со смородиной, чеснок создает защитный барьер, что позволяет сохранить ваши ягоды от вредных насекомых.

Базилик

Базилик, с его ароматом и эфирными маслами, также эффективен в борьбе с тлей. Его эффект привлекает полезных насекомых, таких как божьи коровки и златоглазки, которые питаются тлей. Кроме того, базилик способствует улучшению вкуса смородины, что делает эту пару полезной и вкусной!

Настурция

Настурция – это яркое и красивое растение, которое не только декоративно, но и полезно для вашего сада. Запах этих цветов отпугивает тлю, кроме того, они привлекают полезных насекомых. Настурция может быть посажена в виде бордюра вокруг смородины, создавая таким образом естественную защиту от вредителей.

Петуния

Петуния известна своей яркой окраской и разнообразием сортов, но она также является отличным компаньоном для смородины. Петуния выделяет вещества, которые отпугивают тлю и других вредителей. Посадив эти цветы поблизости, вы сможете защитить свои ягодные растения, придав вашему саду яркий цвет.

Укроп

Укроп – это не только известная кулинарная культура, но и эффективное средство в борьбе с тлей. Его ароматы привлекают полезных насекомых и отталкивают вредителей. Укроп можно использовать в кулинарии и одновременно защищать свои ягодные культуры.

Посадка определенных растений рядом со смородиной может существенно уменьшить риск повреждения тлёй. Чеснок, базилик, настурция, петуния и укроп – это всего лишь несколько вариантов, которые помогут создать естественный барьер против вредителей. Компаньонные посадки не только способствуют защите садовых культур, но и делают ваш участок более красивым и ярким. Не упустите возможность использовать эти простые, но эффективные методы защиты своих ягод!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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