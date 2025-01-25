Никогда не сажайте эти растения рядом с малиной — они убивают урожай

1:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вы хотите получить хороший урожай малины, стоит тщательно выбирать её соседей. Некоторые растения могут пагубно повлиять на её рост, развитие и даже привести к гибели кустов.

Фото: commons.wikimedia.org by Neda996, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Малина

Растения, которых стоит избегать

Виноград

Это один из самых агрессивных соседей для малины. Виноград подавляет рост кустов, а в некоторых случаях приводит к их полному засыханию. Редис и петрушка

Эти овощи отрицательно влияют на развитие малины и ухудшают вкус ягод. Облепиха, бузина и жасмин

Эти растения конкурируют с малиной за питательные вещества, снижая её продуктивность. Клубника, земляника, голубика и черника

Помимо конкуренции за ресурсы, клубника может спровоцировать загнивание корней малины. Картофель и баклажан

Эти растения представляют угрозу распространения корневой гнили, что может привести к гибели малиновых кустов. Перец и томаты

Малину можно высаживать на участках, где росли эти растения, только через четыре года. Они часто переносят вертициллезную корневую гниль, крайне опасную для малины.

Почему важно соблюдать соседство

Многие из перечисленных растений отбирают у малины питательные вещества, что сказывается на её росте и урожайности. А другие, например, представители семейства пасленовых, являются переносчиками опасных заболеваний, которые могут уничтожить кусты.

Для защиты малины выбирайте нейтральных соседей и планируйте посадки заранее, чтобы избежать проблем.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

