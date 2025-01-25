Никогда не сажайте эти растения рядом с малиной — они убивают урожай

Если вы хотите получить хороший урожай малины, стоит тщательно выбирать её соседей. Некоторые растения могут пагубно повлиять на её рост, развитие и даже привести к гибели кустов.
Виноград
Это один из самых агрессивных соседей для малины. Виноград подавляет рост кустов, а в некоторых случаях приводит к их полному засыханию.
Редис и петрушка
Эти овощи отрицательно влияют на развитие малины и ухудшают вкус ягод.
Облепиха, бузина и жасмин
Эти растения конкурируют с малиной за питательные вещества, снижая её продуктивность.
Клубника, земляника, голубика и черника
Помимо конкуренции за ресурсы, клубника может спровоцировать загнивание корней малины.
Картофель и баклажан
Эти растения представляют угрозу распространения корневой гнили, что может привести к гибели малиновых кустов.
Перец и томаты
Малину можно высаживать на участках, где росли эти растения, только через четыре года. Они часто переносят вертициллезную корневую гниль, крайне опасную для малины.
Многие из перечисленных растений отбирают у малины питательные вещества, что сказывается на её росте и урожайности. А другие, например, представители семейства пасленовых, являются переносчиками опасных заболеваний, которые могут уничтожить кусты.
Для защиты малины выбирайте нейтральных соседей и планируйте посадки заранее, чтобы избежать проблем.
Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.
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