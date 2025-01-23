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Где клубника не приживается: три критических места для посадки

2:46
Садоводство » Советы

Клубника — это один из самых любимых ягодных культур среди садоводов. Она радует вкусом и ароматом, а также приносит радость во время сбора урожая. Однако, несмотря на простоту ухода, есть ряд ошибок, которые могут заставить вас столкнуться с проблемами при выращивании этой сладкой ягоды. 

Сбор клубники
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сбор клубники

Низины и заболоченные участки

Первой и одной из самых распространенных ошибок является посадка клубники в низинах или на заболоченных участках. В таких местах скапливается влага, что может привести к гниению корней и возникновению различных заболеваний, таких как корневая гниль. 

Решение: выбирайте для клубники хорошо дренированные участки с легкой, плодородной почвой. Если у вас есть только затопленные участки, подумайте о создании грядок или приподнятых клумб, чтобы избежать избытка влаги.

Места, где ранее росли пасленовые культуры

Ещё одной обидной ошибкой является посадка клубники на участках, где ранее росли другие пасленовые культуры, такие как помидоры, картофель или баклажаны. Эти растения подвержены тем же болезням и вредителям, что и клубника, и, следовательно, могут оставить почву зараженной.

Решение: соблюдайте севооборот. Лучше всего сажать клубнику на участках, где до этого росли сидераты (например, горчица или клевер), или другие культуры, не относящиеся к семейству пасленовых. Это поможет избежать накопления вредителей и заболеваний.

Тень и слишком густые посадки

Клубника нуждается в солнечном свете для полного развития и формирования сладких ягод. Поэтому сажать ее в тени деревьев, кустов или в слишком густых посадках — это еще одна распространенная ошибка, которая может серьезно снизить урожай.

Решение: выберите солнечные места для клубники, где растения будут получать хотя бы 6-8 часов солнечного света в день. Если у вас уже есть посадки рядом с клубникой, старайтесь оставлять между ними достаточное пространство для хорошей вентиляции и доступа солнечного света.

Выбор места для посадки клубники имеет решающее значение для получения богатого и вкусного урожая. Избегая посадок в низинах и заболоченных участках, мест с предыдущими пасленовыми культурами, а также тенистых и слишком густо насаженных участков, вы сможете значительно повысить шансы на успешное выращивание этой ягоды. Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете наслаждаться сладкими плодами своей работы и радоваться щедрому урожаю в вашем саду.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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