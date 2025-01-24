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Чем нельзя подкармливать редис? Из-за этих ошибок ухудшаются вкусовые качества

0:54
Садоводство

Какие удобрения не подходят для редиса

Не вносите слишком много азота на грядки с редисом. Дело в том, что редис плохо реагирует на этот микроэлемент. Из-за избытка азотной составляющей в почве корнеплоды теряют свой яркий вкус и становятся слишком жесткими и невкусными.

Редис
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Редис

Какие удобрения предпочитает редис

Для удобрения редиса лучше всего подходят суперфосфат и калийная соль. Однако нежелательно подкармливать редис простыми азотными удобрениями. Кроме того, на этапе роста овоща внесение удобрений может скорректировать развитие.

При возникновении каких-либо проблем, например, при чрезмерном росте ботвы, нужно добавить калий и фосфор в виде суперфосфата или сульфата калия. Это поможет направить развитие растений в нужное русло

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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