Чем нельзя подкармливать редис? Из-за этих ошибок ухудшаются вкусовые качества

Не вносите слишком много азота на грядки с редисом. Дело в том, что редис плохо реагирует на этот микроэлемент. Из-за избытка азотной составляющей в почве корнеплоды теряют свой яркий вкус и становятся слишком жесткими и невкусными.
Для удобрения редиса лучше всего подходят суперфосфат и калийная соль. Однако нежелательно подкармливать редис простыми азотными удобрениями. Кроме того, на этапе роста овоща внесение удобрений может скорректировать развитие.
При возникновении каких-либо проблем, например, при чрезмерном росте ботвы, нужно добавить калий и фосфор в виде суперфосфата или сульфата калия. Это поможет направить развитие растений в нужное русло
Сейчас известно более 300 исторических названий Черного моря.