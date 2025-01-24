Чем нельзя подкармливать редис? Из-за этих ошибок ухудшаются вкусовые качества

0:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Какие удобрения не подходят для редиса

Не вносите слишком много азота на грядки с редисом. Дело в том, что редис плохо реагирует на этот микроэлемент. Из-за избытка азотной составляющей в почве корнеплоды теряют свой яркий вкус и становятся слишком жесткими и невкусными.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Редис

Какие удобрения предпочитает редис

Для удобрения редиса лучше всего подходят суперфосфат и калийная соль. Однако нежелательно подкармливать редис простыми азотными удобрениями. Кроме того, на этапе роста овоща внесение удобрений может скорректировать развитие.

При возникновении каких-либо проблем, например, при чрезмерном росте ботвы, нужно добавить калий и фосфор в виде суперфосфата или сульфата калия. Это поможет направить развитие растений в нужное русло