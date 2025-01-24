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Что можно посадить рядом с вишневым деревом? Названы нежелательные соседи для этого дерева

1:02
Садоводство

Что нельзя сажать с вишней

Березы, дубы и клены не стоит сажать рядом с вишневыми деревьями. Кроме того, дерево плохо переносит соседство с малиной и крыжовником, которые имеют склонность к разрастанию, что негативно сказывается на косточковых культурах.

Войлочная вишня
Фото: commons.wikimedia.org by ИринаЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Войлочная вишня

Также желательно исключить из списка соседей смородину, хотя могут прижиться и тенелюбивые сорта. Не стоит сажать картофель рядом с вишней. Эти культуры не совместимы, так как картофель может погибнуть от выделений, содержащихся в корнях вишни.

Еще нельзя сажать под вишневым деревом баклажаны, перец, помидоры и клубнику.

Что можно посадить рядом с вишневым деревом

Под вишней хорошо будут расти петрушка, базилик, укроп и другая листовая зелень. Также можно посадить низкорослые многолетники. Например, подснежники, ландыши, первоцветы, фиалки, медуница, хоста, бархатцы, календула.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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