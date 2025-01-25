Перец подружится с этими растениями: простой способ увеличить урожай

1:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Опытные дачники знают, что правильные соседи для перца — залог его здоровья и обильного урожая. Перец прекрасно уживается с дынями и арбузами, но список полезных соседей на этом не заканчивается.

Фото: flickr.com by Harvey Barrison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Перец

Идеальные соседи для перца

Перец отлично соседствует с фасолью, горошком и кабачками. Эти растения не только не мешают росту культуры, но и помогают ей развиваться. Кроме того, опытные садоводы рекомендуют высаживать рядом укроп, петрушку, салат, базилик и зеленый лук.

Зеленый лук особенно ценен в качестве соседа: он защищает перец от вредителей и улучшает его рост. Базилик, в свою очередь, помогает перцу, а сам выигрывает от такого соседства, радуя садоводов обильным урожаем. Кстати, существует более 50 сортов базилика, которые можно успешно выращивать рядом с перцем.

Соседство, которого следует избегать

Не все растения подходят для совместного выращивания с перцем. Представители семейства пасленовых — такие как помидоры, картофель и баклажаны — не лучшие соседи. Во-первых, они занимают слишком много места. Во-вторых, эти культуры конкурируют за питательные вещества. В-третьих, все пасленовые подвержены одинаковым заболеваниям и атаке общих вредителей. Поэтому лучше держать их подальше от перца.

Чтобы получить богатый урожай, выбирайте для перца правильных соседей. Зелень, бобовые и кабачки станут идеальным дополнением на вашей грядке, а вот пасленовые культуры лучше разместить в другом месте.