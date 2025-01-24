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Смородина без тли: эти растения спасут ваш урожай — проверенный способ

1:39
Садоводство

Тля — опасный вредитель, угрожающий многим садовым и огородным культурам, включая смородину. Это крошечное насекомое ослабляет растение, высасывая сок из побегов и листьев. Кроме того, тля переносит фитопатогенные вирусы, из-за чего садоводы рискуют остаться без урожая.

Смородина
Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Смородина

К счастью, существует простой и безопасный способ защитить смородину от вредителя — подобрать для неё правильных "соседей".

Какие растения помогут защитить смородину

Чтобы уберечь ягодную культуру от тли, достаточно посадить рядом с кустами одно из следующих растений:

  • Лук
  • Чеснок
  • Петрушка
  • Бархатцы
  • Маргаритки

Лук, чеснок и петрушка эффективно отпугивают тлю. Насекомое больше не представляет угрозы для смородины, что позволяет спасти урожай и собрать много вкусных ягод.

Бархатцы и маргаритки не только отпугивают вредителя, но и привлекают полезных насекомых, таких как божьи коровки, которые помогают справляться с другими вредителями.

Почему стоит отказаться от химии

Химические препараты, хоть и способны быстро уничтожить тлю, имеют свои минусы. Они могут быть вредны для человека, домашних животных и полезных насекомых. Посадка защитных растений — это безопасное, доступное и экологичное решение, которое не потребует больших затрат.

Правильно подобранные соседи для смородины не только защитят её от тли, но и украсят ваш сад. Экологичная защита работает так же эффективно, как химические средства, но при этом полностью безопасна.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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