Тля — опасный вредитель, угрожающий многим садовым и огородным культурам, включая смородину. Это крошечное насекомое ослабляет растение, высасывая сок из побегов и листьев. Кроме того, тля переносит фитопатогенные вирусы, из-за чего садоводы рискуют остаться без урожая.
К счастью, существует простой и безопасный способ защитить смородину от вредителя — подобрать для неё правильных "соседей".
Чтобы уберечь ягодную культуру от тли, достаточно посадить рядом с кустами одно из следующих растений:
Лук, чеснок и петрушка эффективно отпугивают тлю. Насекомое больше не представляет угрозы для смородины, что позволяет спасти урожай и собрать много вкусных ягод.
Бархатцы и маргаритки не только отпугивают вредителя, но и привлекают полезных насекомых, таких как божьи коровки, которые помогают справляться с другими вредителями.
Химические препараты, хоть и способны быстро уничтожить тлю, имеют свои минусы. Они могут быть вредны для человека, домашних животных и полезных насекомых. Посадка защитных растений — это безопасное, доступное и экологичное решение, которое не потребует больших затрат.
Правильно подобранные соседи для смородины не только защитят её от тли, но и украсят ваш сад. Экологичная защита работает так же эффективно, как химические средства, но при этом полностью безопасна.
Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.
Сейчас известно более 300 исторических названий Черного моря.