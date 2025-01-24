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Клубника засыплет урожаем: вот какие культуры посадить рядом — секреты соседства

2:04
Садоводство

Клубника – культура требовательная, и на её урожай влияет не только уход, но и растения-соседи. Какие культуры можно посадить рядом с клубникой, а какие лучше избегать? Давайте разберемся.

Свежая клубника
Фото: commons.wikimedia.org by Dudkaa ss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Свежая клубника

Полезные соседи для клубники

Чтобы клубника росла здоровой и давала богатый урожай, её нужно окружить правильными растениями. На одной грядке с этой ягодой прекрасно уживутся петрушка, лук, чеснок, бобы и щавель. Эти растения помогают отпугивать вредителей и обогащают почву.

Из цветочных культур подойдут бархатцы и ирисы, которые не только украсят грядку, но и защитят клубнику от болезней благодаря своим фитонцидам. Отличным дополнением станет турецкая мята, которая не только полезна для почвы, но и отпугивает насекомых.

Если место позволяет, рядом с клубничной грядкой можно посадить томаты и огурцы, которые не мешают росту ягод.

Цветник у клубники: идеальные декоративные соседи

Окружите клубнику красивыми растениями, создавая не только полезное, но и эстетичное соседство. Пионы, дельфиниумы, настурция, клематис, астильба и жасмин прекрасно подойдут для этого. Папоротники и рододендроны создадут красивый зеленый фон, а спирея, компактный кустарник, не заглушит клубнику.

Ягоды и деревья: сочетания с осторожностью

Рядом с клубничной грядкой можно посадить малину, облепиху и виноград. Однако важно следить за их ростом, чтобы они не затеняли клубнику. Клубника также хорошо соседствует с хвойными деревьями, если обеспечить растениям достаточно солнечного света.

Чего нельзя сажать рядом с клубникой

Не все культуры подходят для соседства с клубникой. Смородина, морковь, картофель, шалфей и кукуруза угнетают рост этой ягоды и могут становиться причиной заболеваний. Лучше избегать их на соседних грядках.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб "клубок, шарообразное тело") — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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