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Сладкий крыжовник: 6 сортов, которые стоит посадить в вашем саду

3:23
Садоводство » Деревья и кустарники

Крыжовник — это одна из самых замечательных ягод, обладающая уникальным вкусом и множеством полезных свойств. Сочные плоды крыжовника используются как в свежем виде, так и для приготовления варений, компотов и десертов. Но чтобы насладиться поистине сладкими ягодами, нужно правильно выбрать сорт. 

Крыжовник
Фото: creativecommons.org by Przemek P, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Крыжовник

Сладкий крыжовник "Северянин"

Сорт "Северянин" отличается крупными, желто-зелеными ягодами, в которых содержится значительно больше сахара по сравнению с другими сортами. Этот крыжовник пользуется большим спросом из-за своего сладкого вкуса и высокой устойчивости к заболеваниям. Плоды обычно достигают зрелости в середине июля, а сладкий вкус не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых.

Крыжовник "Память Шатилова"

Этот сорт был выведен российскими селекционерами и отличается крупными, сочными ягодами светло-зеленого цвета. Крыжовник "Память Шатилова" способен угодить любителям сладких ягод: он проявляет повышенное содержание сахара и при этом имеет небольшой уровень кислотности. В зрелом виде ягоды становятся сладкими и ароматными, что делает их идеальными для употребления в свежем виде и для приготовления десертов.

Сорт крыжовника "Ивар"

Сорт "Ивар" выделяется не только сладостью, но и своим оригинальным желтым цветом ягод. Эти плоды обладают плотной мякотью и сладким вкусом, что делает их отличным выбором для варенья и заготовок. Крыжовник "Ивар" также устойчив к болезням и вредителям, что делает его простым в уходе и подходящим для начинающих садоводов.

Крыжовник "Зеленый мыс"

Этот сорт крыжовника тоже заслуживает внимания благодаря своим сладким ягодам, которые могут достигать внушительных размеров. "Зеленый мыс" — это преимущественно десертный сорт, который отлично подходит для употребления в свежем виде. Ягоды обладают сладким вкусом и легким ароматом, что делает их любимым лакомством для детей.

Крыжовник "Сладкий"

Как следует из названия, сорт "Сладкий" удивляет своим изысканным вкусом и высокой сладостью. Ягоды данного сорта чаще всего окрашены в светло-зеленый цвет. Они идеально подходят для переработки и использования в десертах, поскольку сахарность плодов делает их непревзойденным ингредиентом для варений и джемов.

Сорт "Рождественский"

Представляя собой плоды с характерным красным оттенком, сорт "Рождественский" выделяется сладким вкусом и хорошей урожайностью. Ягоды данного сорта достигают зрелости к середине лета и придают саду яркие цвета. Благодаря высокому содержанию сахарозы, крыжовник "Рождественский" будет вкусен не только в свежем виде, но и в виде десертов и компотов.

Выбор сладких сортов крыжовника может значительно повысить удовольствие от сбора и употребления ягод. Сорта, такие как "Северянин", "Память Шатилова", "Ивар", "Зеленый мыс", "Сладкий" и "Рождественский", порадуют вас своим неповторимым вкусом и сочностью. Не забудьте правильно ухаживать за вашими растений, чтобы добиться максимальной сладости и урожайности.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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