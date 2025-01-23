"Я за отечественные семена". Татьяна Жашкова рассказала, как выбирает семена томатов

В садовых магазинах огромное число сортов томатов и выбор всегда заставляет задуматься: какие сорта лучше всего покупать, а какие точно нет? Ответ на этот неоднозначный вопрос помогла найти телеведущая программы "Дом вверх дном", член Клуба "Цветоводы Москвы" Татьяна Жашкова.
"Я считаю, что каждый человек должен выбирать для себя сорта сам. Нужно сажать обязательно какие-то ранние, средние, поздние. Нужно сажать сорт для консервации и сорт, чтобы поесть вкусный салат, сорт сладкий и желательно тонкокорый, чтобы корка была не толстая. Я очень,
например, люблю все черри. У нас вся семья обожает черри, потому что те черри, которые созревают в своём грунте, они как фрукты. Они и в консервацию идут, и просто поесть обалденно вкусно, они сладкие. И потом они замечательно растут в теплице практически до ноября. Надо правильно ухаживать, подрезать, потом подкармливать. До ноября
у меня свои помидоры"
Эксперт подчеркнула, что все сорта томатов требуют много усилий.
"Это я вам точно скажу. Я говорю какие с точки зрения моей семьи лёгкие в уходе, классные. Вот мы черри сажаем всякие. "Сладкая гроздь", я считаю, чемпион среди всех черри. Потом, жёлтые, есть еще и бордовые, тёмно-красные черри — мы всё сажаем"
При выбор семян в магазине Татьяна Жашкова советует обращать внимание на год сбора урожая.
"Потому что томаты не огурцы, и у них не так долго всхожесть семян. То есть чем свежее, тем лучше. Также нужно смотреть на высоту куста: выбирать индетерминант или детерминант, то есть те, которые растут 2 метра и выше или те, которые останавливаются на 50-60 см. Можно найти сорта, которые не требуют пасынкования. Есть и такие сорта помидорные. Их немного, но есть такие, которые не требуют пасынкования. Надо читать внимательно описание и смотреть. Там всегда пишут, какой будет урожай. Мне, например, понравилось что-то, я это покупаю"
Телеведущая рассказала, что всегда обязательно покупает новые сорта, "чтобы просто попробовать.
"Интересно же. Мы же все экспериментаторы. Поэтому обязательно читать и смотреть семена. Обработаны они или не обработаны, например. Я не говорю, что нужно выбирать именно обработанные
семена или необработанные. Люблю голые, не обработанные, не дражированные, потому что я их сама замочу в том, в чём надо. Обработаю, подготовлю к посеву"
Т. Жашкова поделилась, что раньше любила бельгийские семена, "но в прошлом году у меня было безумное разочарование, наверно потому, что они стали очень дорогими и сложно стало их везти к нам".
"Я за отечественные семена, потому что, например, сибирские томаты, сибирская серия, потрясающие для нашего климата. И внииссоковские семена недорогие, но они обалденные, потому что они районированы для нашего климата. Тут можно гнаться за чудесами, а можно подобрать то, что подходит для конкретной дачи, полосы, теплицы. Считаю, что правильнее подбирать под себя, потому что районированные семена и растения хорошо растут в нашем климате", — советует телеведущая.
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