"Я за отечественные семена". Татьяна Жашкова рассказала, как выбирает семена томатов

"Я за отечественные семена". Татьяна Жашкова рассказала, как выбирает семена томатов

3:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

В садовых магазинах огромное число сортов томатов и выбор всегда заставляет задуматься: какие сорта лучше всего покупать, а какие точно нет? Ответ на этот неоднозначный вопрос помогла найти телеведущая программы "Дом вверх дном", член Клуба "Цветоводы Москвы" Татьяна Жашкова.

Фото: This is of my own making by Goldlocki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Помидоры, томаты

"Я считаю, что каждый человек должен выбирать для себя сорта сам. Нужно сажать обязательно какие-то ранние, средние, поздние. Нужно сажать сорт для консервации и сорт, чтобы поесть вкусный салат, сорт сладкий и желательно тонкокорый, чтобы корка была не толстая. Я очень,

например, люблю все черри. У нас вся семья обожает черри, потому что те черри, которые созревают в своём грунте, они как фрукты. Они и в консервацию идут, и просто поесть обалденно вкусно, они сладкие. И потом они замечательно растут в теплице практически до ноября. Надо правильно ухаживать, подрезать, потом подкармливать. До ноября

у меня свои помидоры"

Эксперт подчеркнула, что все сорта томатов требуют много усилий.

"Это я вам точно скажу. Я говорю какие с точки зрения моей семьи лёгкие в уходе, классные. Вот мы черри сажаем всякие. "Сладкая гроздь", я считаю, чемпион среди всех черри. Потом, жёлтые, есть еще и бордовые, тёмно-красные черри — мы всё сажаем"

При выбор семян в магазине Татьяна Жашкова советует обращать внимание на год сбора урожая.

"Потому что томаты не огурцы, и у них не так долго всхожесть семян. То есть чем свежее, тем лучше. Также нужно смотреть на высоту куста: выбирать индетерминант или детерминант, то есть те, которые растут 2 метра и выше или те, которые останавливаются на 50-60 см. Можно найти сорта, которые не требуют пасынкования. Есть и такие сорта помидорные. Их немного, но есть такие, которые не требуют пасынкования. Надо читать внимательно описание и смотреть. Там всегда пишут, какой будет урожай. Мне, например, понравилось что-то, я это покупаю"

Телеведущая рассказала, что всегда обязательно покупает новые сорта, "чтобы просто попробовать.

"Интересно же. Мы же все экспериментаторы. Поэтому обязательно читать и смотреть семена. Обработаны они или не обработаны, например. Я не говорю, что нужно выбирать именно обработанные

семена или необработанные. Люблю голые, не обработанные, не дражированные, потому что я их сама замочу в том, в чём надо. Обработаю, подготовлю к посеву"

Т. Жашкова поделилась, что раньше любила бельгийские семена, "но в прошлом году у меня было безумное разочарование, наверно потому, что они стали очень дорогими и сложно стало их везти к нам".