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Цветы клубники: обрывать или оставить? Советы для дачников

1:41
Садоводство

Обрывать цветы у клубники в мае — зачем это нужно? Многие начинающие дачники сомневаются: одни считают эту процедуру бесполезной, другие утверждают, что благодаря ей собирают урожай ведрами. На самом деле, обрывание цветов имеет свои причины, и они зависят от цели выращивания.

Клубника
Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Клубника

Зачем обрывать цветы

1. Для получения новой рассады.

Если вы хотите размножить любимый сорт клубники, то удаление бутонов на кустах — обязательный шаг. После удаления цветов растение направляет все силы на рост усов, из которых можно получить новые розетки.

Совет: собирайте только 1-2 уса с одного куста, чтобы они были сильными и здоровыми. Самые крепкие розетки — это первые, образовавшиеся на материнском кусте.

2. Для молодых растений.

Удаление первоцвета на недавно высаженной клубнике помогает растению укрепиться. Без нагрузки в виде формирования ягод кусты лучше приживаются и развиваются, что в следующем году обеспечит богатый урожай.

3. Если бутоны начали чернеть.

Потемнение бутонов может быть вызвано болезнью или неблагоприятными условиями. Удаление таких цветков поможет спасти растение и предотвратить распространение инфекции.

Когда обрывать цветы не нужно

Если вы выращиваете клубнику исключительно ради урожая и не планируете размножать кусты, обрывание цветов не обязательно. В этом случае растения могут сосредоточиться на формировании ягод.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб "клубок, шарообразное тело") — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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