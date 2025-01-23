Цветы клубники: обрывать или оставить? Советы для дачников

Обрывать цветы у клубники в мае — зачем это нужно? Многие начинающие дачники сомневаются: одни считают эту процедуру бесполезной, другие утверждают, что благодаря ей собирают урожай ведрами. На самом деле, обрывание цветов имеет свои причины, и они зависят от цели выращивания.
1. Для получения новой рассады.
Если вы хотите размножить любимый сорт клубники, то удаление бутонов на кустах — обязательный шаг. После удаления цветов растение направляет все силы на рост усов, из которых можно получить новые розетки.
Совет: собирайте только 1-2 уса с одного куста, чтобы они были сильными и здоровыми. Самые крепкие розетки — это первые, образовавшиеся на материнском кусте.
2. Для молодых растений.
Удаление первоцвета на недавно высаженной клубнике помогает растению укрепиться. Без нагрузки в виде формирования ягод кусты лучше приживаются и развиваются, что в следующем году обеспечит богатый урожай.
3. Если бутоны начали чернеть.
Потемнение бутонов может быть вызвано болезнью или неблагоприятными условиями. Удаление таких цветков поможет спасти растение и предотвратить распространение инфекции.
Если вы выращиваете клубнику исключительно ради урожая и не планируете размножать кусты, обрывание цветов не обязательно. В этом случае растения могут сосредоточиться на формировании ягод.
Клубни́ка (от др.-рус. клуб "клубок, шарообразное тело") — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
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