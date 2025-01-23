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Простое средство против мучнистой росы из вашей кухни

1:35
Садоводство

Мучнистая роса — опасное грибковое заболевание, перед которым особенно уязвимы такие культуры, как смородина и крыжовник. Если не защитить растения, дачник рискует остаться без урожая любимых ягод.

Мучнистая роса
Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мучнистая роса

Существуют специальные препараты для борьбы с этим недугом, но у них есть свои минусы: высокая стоимость и сомнительная эффективность. Однако есть доступное и простое средство, которое способно защитить растения от мучнистой росы и не ударит по вашему бюджету.

Чудо-средство — обычная сода

Да, обычная пищевая сода может стать настоящим спасением. Вот проверенный рецепт для обработки смородины и крыжовника:

  • В 2 литра воды добавьте 2 столовые ложки соды и 1 столовую ложку геля для мытья посуды.
  • Хорошо перемешайте раствор.
  • Перелейте часть смеси в бутылку с распылителем и обработайте растения.

Процедуру рекомендуется повторять 1-2 раза в неделю, желательно утром или вечером.

Как защитить огурцы

Для огурцов рецепт немного отличается. Вам понадобится:

  • 3 столовые ложки соды;
  • 50 граммов натёртого хозяйственного мыла;
  • 2 литра воды.

Раствор готовится аналогично: ингредиенты смешиваются, а затем используются для обработки растений.

Содовые растворы можно применять как для профилактики, так и для лечения уже заражённых растений. Регулярная обработка поможет уберечь садовые культуры от болезни и сохранить урожай.

Уточнения

Мучни́стая роса́ пепелица, бель - грибковое заболевание растений, вызываемое микроскопическими эктопаразитическими грибами из порядка эризифовых, или мучнисторосяных (Erysiphales).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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