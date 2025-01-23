Простое средство против мучнистой росы из вашей кухни

Мучнистая роса — опасное грибковое заболевание, перед которым особенно уязвимы такие культуры, как смородина и крыжовник. Если не защитить растения, дачник рискует остаться без урожая любимых ягод.
Существуют специальные препараты для борьбы с этим недугом, но у них есть свои минусы: высокая стоимость и сомнительная эффективность. Однако есть доступное и простое средство, которое способно защитить растения от мучнистой росы и не ударит по вашему бюджету.
Да, обычная пищевая сода может стать настоящим спасением. Вот проверенный рецепт для обработки смородины и крыжовника:
Процедуру рекомендуется повторять 1-2 раза в неделю, желательно утром или вечером.
Для огурцов рецепт немного отличается. Вам понадобится:
Раствор готовится аналогично: ингредиенты смешиваются, а затем используются для обработки растений.
Содовые растворы можно применять как для профилактики, так и для лечения уже заражённых растений. Регулярная обработка поможет уберечь садовые культуры от болезни и сохранить урожай.
Мучни́стая роса́ пепелица, бель - грибковое заболевание растений, вызываемое микроскопическими эктопаразитическими грибами из порядка эризифовых, или мучнисторосяных (Erysiphales).
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