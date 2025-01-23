Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Интуитивное питание не работает в современном мире
Газ для Приднестровья поступит через Турцию
Новый год в Китае: временные ограничения для туристов
Как выбрать ковёр? Вот какие нюансы стоит обязательно учесть
Тайны осьминогов: что скрывают их уникальные мозги
Блокировка автомобиля: ваши права и действия в 2025 году
Ваш питомец у окна: зачем кошки проводят там часы
Суп по-польски: блюдо, которое покорит сердца всей семьи
Тёмная энергия: самая большая загадка космоса

Секрет больших и вкусных перцев в 2025 году

1:32
Садоводство

Сочные, ароматные и крупные плоды — мечта каждого дачника. Но чтобы перцы радовали щедрым урожаем, важно выбрать для них правильное место на участке.

Перцы
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Перцы

Идеальная локация должна соответствовать нескольким важным критериям.

  • Много солнца. Перец — солнечная культура, которая требует максимального освещения. Чем больше света, тем лучше.
  • Возвышенность. Участок на небольшом пригорке идеально подойдёт, так как почва здесь быстрее прогревается.
  • Нейтральный грунт. Кислотность почвы должна быть на уровне pH 6,5-7. Избегайте участков с кислой или щелочной землёй.
  • Защита от ветра. Перцы не переносят сквозняков, поэтому выбирайте место, ограждённое от резких порывов ветра.
  • Правильные предшественники. Наилучший выбор — участки, где раньше росли огурцы, кабачки, бобовые, лук или чеснок. Не сажайте перец там, где годом ранее росли картофель, помидоры или баклажаны — это может сильно снизить урожайность.

Если следовать этим рекомендациям, перец не только порадует своим количеством, но и качеством: плоды будут сочными, крупными и необычайно вкусными.

Не забудьте, что соблюдение агротехнических правил — залог успешного дачного сезона. В 2025 году ваш урожай перца может стать рекордным!

Уточнения

Пе́рец — название ряда различных растений, а также распространённых пряностей, получаемых из их плодов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
Недвижимость
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку Аудио 
Как раз и навсегда убрать блики от фар встречных автомобилей
Авто
Как раз и навсегда убрать блики от фар встречных автомобилей Аудио 
Крупное месторождение золота открыто в Магаданской области компанией Павлик
Экономика и бизнес
Крупное месторождение золота открыто в Магаданской области компанией Павлик Аудио 
Популярное
Три вещи, о которых хочет знать стареющая собака

Старость приносит собакам не только мудрость, но и множество трудностей. Узнайте, как помочь пожилому питомцу справиться с возрастными изменениями.

Три вещи, о которых хочет знать стареющая собака
Как жители в замках Средневековья боролись за тепло
Как жители в замках Средневековья боролись за тепло
Найдена уникальная крепость в горах: древние технологии, поражающие разум
Роскошный курорт в Северной Корее готовится принять первых российских туристов
Сводка с фронта: в Пентагоне уволили всех, кто отвечал за Украину, Трамп поручил Келлогу завершить войну на Украине за 100 дней Дмитрий Плотников TGE и AMVETS: куда пойдёт армия РФ на пике военного могущества Олег Володин Звёздные врата открывают путь США к глобальному доминированию, или это блеф Любовь Степушова
Отдыхающая в Дубае Наталья Подольская пожаловалась на Владимира Преснякова
Крупное месторождение золота открыто в Магаданской области компанией Павлик
Главное правило потери жира на животе: занимает всего 20 минут
Главное правило потери жира на животе: занимает всего 20 минут
Последние материалы
Газ для Приднестровья поступит через Турцию
Новый год в Китае: временные ограничения для туристов
Как выбрать ковёр? Вот какие нюансы стоит обязательно учесть
Тайны осьминогов: что скрывают их уникальные мозги
Блокировка автомобиля: ваши права и действия в 2025 году
Секрет больших и вкусных перцев в 2025 году
Ваш питомец у окна: зачем кошки проводят там часы
Суп по-польски: блюдо, которое покорит сердца всей семьи
Тёмная энергия: самая большая загадка космоса
Лицо без расширенных пор: как добиться эффекта салонного ухода
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.