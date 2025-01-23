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Бюджетное удобрение для томатов: ингредиенты у вас под рукой

1:23
Садоводство

Растёт как на дрожжах? Это выражение знакомо каждому дачнику. Но что, если убрать "как" и применить дрожжи по прямому назначению — в качестве удобрения для растений? Оказывается, дрожжевая подкормка способна творить чудеса, особенно для томатов. Вот простой рецепт, который вы можете попробовать уже сегодня.

Томаты, помидоры
Фото: flickr.com by Jeremy Keith from Brighton & Hove, United Kingdom, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Томаты, помидоры

Возьмите ведро воды, добавьте пакетик сухих дрожжей и пару столовых ложек сахара. Перемешайте смесь и оставьте её на несколько часов. После настаивания разбавьте раствор водой в соотношении 1:5 — и подкормка готова! Просто полейте этим средством томаты, и они ответят вам быстрым ростом и хорошим урожаем.

В чём секрет? Дрожжи богаты витаминами и минералами, включая калий, фосфор и магний. Эти вещества не только ускоряют рост растений, но и укрепляют их иммунитет. Ваши томаты станут менее уязвимыми к вредителям и болезням, а их вкус станет более насыщенным.

Подкормка на основе дрожжей подходит не только для томатов, но и для других культур. Однако помните, что злоупотреблять ею не стоит: оптимально применять такой раствор 2-3 раза за сезон.

Попробуйте этот метод, и вы сами увидите, как ваши растения "оживут".

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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