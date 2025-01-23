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Как добиться крупного лука: лучшие подкормки для огородников

3:35
Садоводство » Советы

Выращивание крупного и качественного лука — задача не из лёгких, но с правильными подкормками это вполне осуществимо. Лук — это требовательная культура, которая нуждается в правильном питании на протяжении всего вегетационного периода. 

Начальная подкормка

На этапе подготовки почвы перед посадкой лука важно внести органику. Перегной или компост объёмом 4-6 кг на квадратный метр значительно улучшат структуру и плодородие почвы. Они обеспечат растения необходимыми питательными веществами и срок службы углерода в почве.

Минеральные удобрения

После посадки лука важно провести стартовую подкормку. В этот момент отличный выбор – комплексные минеральные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий. Оптимальное соотношение – 15-30 грамм на квадратный метр. Они способствуют активному росту корней и вегетативной массы.

Азотные удобрения

На этапе активного роста лука лучшим вариантом будет использование азотных удобрений. Они помогают наращивать зелёную массу и обеспечивают быстрый рост растений. Хороший выбор — аммиачная селитра, которую вносят в начале вегетации. Оптимальная доза — 15-20 грамм на квадратный метр. Однако не злоупотребляйте азотом, чтобы избежать избыточного наращивания зелени в ущерб образованию луковиц.

Фосфорно-калийные подкормки

После того, как растения вступят в фазу создания луковиц, важнее всего фосфорно-калийные удобрения. Фосфор способствует образованию корней и луковиц, а калий — увеличивает сахаристость и улучшает вкус. Используйте суперфосфат (20-30 грамм на квадратный метр) и калийные удобрения (доза зависит от типа: хлористый калий или сульфат калия, обычно 15-20 грамм на квадратный метр).

Органические масла и компосты

Не забывайте о органических подкормках. Смешанные с водой настои из трав, куриного помета или просто компост — отличное решение. Они не только обогащают почву, но и улучшают микроорганизмальную активность. Для настоев используйте 1 часть органики (например, 1 кг куриного помета) на 10 частей воды. Дайте настояться несколько дней и поливайте под корень.

Внекорневая подкормка

Для улучшения усвоения питательных веществ можно применить внекорневую подкормку, распыляя по листьям смесь воды с микроудобрениями. Такие подкормки обеспечивают мгновенное усвоение минералов. В идеале, используйте листовые подкормки на основе борной кислоты, магния или раствора гумата калия.

Для получения крупного и здорового лука необходимы сбалансированные подкормки в разные фазы роста и развития. Начальная подготовка почвы, регулярные минеральные и органические подкормки, а также внекорневая поддержка — всё это позволит вам добиться отличных результатов на вашем огороде.Также следует помнить о важности полива, световых условий и правильного выбора сорта — это позволит вашему луку стать настоящим украшением дачного участка. Следуя этим рекомендациям, вы сможете вырастить сочные и крупные луковицы, которые порадуют вас и вашу семью.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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