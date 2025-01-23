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Как посадить авокадо из косточки: простой способ

2:08
Садоводство

Хотите вырастить авокадо дома? Это проще, чем кажется! Забудьте о сложных способах с зубочистками и стаканами воды — у нас есть метод, проверенный временем.

Авокадо
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Авокадо

Как посадить косточку авокадо

Извлеките косточку. Осторожно удалите мякоть, чтобы не оставить остатков, которые могут вызвать плесень.

Подготовьте почву. Увлажните грунт так, чтобы он был мокрым, но без застоя воды.

Определите донышко косточки. Плоская часть с небольшим светлым пятном — это её основание.

Посадите косточку. Разместите её донышком вниз, слегка углубив в почву. Присыпать землёй не нужно.

Выберите место. Горшок поставьте в тёплое, хорошо освещённое место, но без прямых солнечных лучей.

Уход за растением

Первое время кажется, что ничего не происходит, но это не повод для беспокойства. Косточке нужно 1-2 месяца для прорастания. После появления ростка дерево начнёт развиваться очень быстро, достигая 20-25 см уже через пару недель.

Полив: поддерживайте почву влажной, но избегайте застоя воды. Желтеющие листья — сигнал переувлажнения.

Опрыскивание: регулярно увлажняйте листья, особенно в сухих помещениях.

Освещение: размещайте авокадо в светлом месте, избегая прямого солнца. На южных окнах листья могут получить ожоги.

Подкормки: раз в 2 недели используйте универсальное удобрение или средство для цитрусовых.

Безопасность

Авокадо содержит токсин персин, опасный для животных и человека. Уберите горшок подальше от детей и домашних питомцев.

Как сформировать дерево

Чтобы дерево росло ветвистым, прищипывайте верхушку после появления 4-5 листочка. Если авокадо продолжает расти в высоту, повторяйте процедуру до тех пор, пока не начнут формироваться боковые ветки.

Уточнения

Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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