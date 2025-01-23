Пересадка детки орхидеи: 5 простых шагов

2:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Детки орхидей, или кейки (в переводе с гавайского — "детёныш"), нередко появляются на материнском растении. Они могут образовываться на цветоносе, стебле или корнях, но чаще всего — на цветоносе. Этот процесс требует времени: в течение полугода детка формирует листья и корни, превращаясь в мини-орхидею, которую можно пересадить в отдельный горшок.

Фото: commons.wikimedia.org by Rod Divilbiss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Орхидея

Как стимулировать рост деток

Если детки не появляются самостоятельно, можно помочь растению:

Вымачивайте мох сфагнум в растворе "Эпина" и прикрепляйте к основанию отростка.

При низкой влажности обмотайте мох пищевой плёнкой, ежедневно проветривайте и опрыскивайте.

Терпение — ключевой момент: иногда на формирование корней уходит до трёх месяцев.

Когда отделять детку от материнского растения

Не отделяйте детку во время цветения орхидеи — это создаёт сильный стресс. Лучше дождаться, когда орхидея отцветёт, и только потом приступать к пересадке. Оптимальное время для отделения — весна или лето, когда:

Корешки достигли 5-6 см (не менее 3-4 корней);

У детки есть 3-5 сформировавшихся листьев.

Какой грунт и горшок выбрать

Используйте грунт для орхидей из магазина или составьте его сами: равные доли мха сфагнума, сосновой коры, торфа и угля. Горшок должен быть прозрачным, с дренажными отверстиями, чтобы легко наблюдать за корневой системой. Слишком большой горшок брать не стоит.

Как пересадить детку орхидеи

Аккуратно отделите детку с частью материнского стебля (1,5-2 см с обеих сторон).

Подсушите срезы в течение 30 минут.

Обработайте срезы активированным углём, корицей или золой.

Посадите детку в горшок так, чтобы точка роста находилась на уровне края.

Утрамбуйте субстрат лёгкими постукиваниями по стенкам горшка. Полив — через 4-5 дней.

Укоренение детки с цветоноса

Если детка сформировалась на цветоносе, её нужно отделить вместе с частью ствола. Поместите её в прозрачный горшок с опорой. Для лучшего укоренения создайте мини-парник, накрыв горшок бутылкой или крышкой, ежедневно проветривая и опрыскивая.

5 советов для успешной пересадки

Наполните горшок субстратом на треть.

Разместите детку по центру, не заглубляя точку роста.

Расправьте корни и досыпьте субстрат.

Не уплотняйте руками, чтобы не повредить корни.

Первый полив — через несколько дней.

Теперь вы знаете, как правильно пересадить детку орхидеи. Это несложный процесс, который поможет вам вырастить здоровое и красивое растение!

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.

