Пересадка детки орхидеи: 5 простых шагов

Детки орхидей, или кейки (в переводе с гавайского — "детёныш"), нередко появляются на материнском растении. Они могут образовываться на цветоносе, стебле или корнях, но чаще всего — на цветоносе. Этот процесс требует времени: в течение полугода детка формирует листья и корни, превращаясь в мини-орхидею, которую можно пересадить в отдельный горшок.
Если детки не появляются самостоятельно, можно помочь растению:
Не отделяйте детку во время цветения орхидеи — это создаёт сильный стресс. Лучше дождаться, когда орхидея отцветёт, и только потом приступать к пересадке. Оптимальное время для отделения — весна или лето, когда:
Используйте грунт для орхидей из магазина или составьте его сами: равные доли мха сфагнума, сосновой коры, торфа и угля. Горшок должен быть прозрачным, с дренажными отверстиями, чтобы легко наблюдать за корневой системой. Слишком большой горшок брать не стоит.
Если детка сформировалась на цветоносе, её нужно отделить вместе с частью ствола. Поместите её в прозрачный горшок с опорой. Для лучшего укоренения создайте мини-парник, накрыв горшок бутылкой или крышкой, ежедневно проветривая и опрыскивая.
Теперь вы знаете, как правильно пересадить детку орхидеи. Это несложный процесс, который поможет вам вырастить здоровое и красивое растение!
Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.
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