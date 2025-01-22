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Подкормки и полив: что нужно для цветения цикламена

3:11
Садоводство

Цикламен — одно из самых популярных комнатных растений, которое радует своими яркими цветами. Чтобы он цвел каждый год, важно правильно ухаживать за ним с первых дней после покупки. Разберём основные правила ухода, пересадки и борьбы с болезнями.

Цикламен
Фото: Own work by JJ Harrison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Цикламен

Выбор грунта и горшка

Для цикламена идеально подходит покупной грунт для фиалок, герани или универсальный. Добавьте в него песок, вермикулит или перлит, чтобы сделать субстрат рыхлым и влагоемким. Если готовите землю сами, используйте рецепт:

  • 3 части листовой земли;
  • 1 часть перегноя;
  • 1 часть торфа;
  • 1 часть песка.

Самодельный субстрат обязательно продезинфицируйте. На дно горшка уложите дренаж (не менее 3 см). Размер горшка должен соответствовать клубню: между его краем и стенками оставляйте 2-4 см. Слишком большой горшок может привести к гниению корней.

Температура, полив и освещение

Цикламен любит прохладу: летом 18-23 °C, зимой — 12-14 °C. Поливайте цветок через поддон или осторожно из лейки, избегая попадания воды в точку роста. Используйте отстоянную или фильтрованную воду комнатной температуры. Если почва пересолена, раз в месяц поливайте раствором янтарной кислоты (1 таблетка на литр воды).

Цикламен нуждается в ярком рассеянном свете. Оптимальные места — восточные или северо-западные подоконники. Прямые солнечные лучи губительны, поэтому растение лучше ставить в лёгкую тень.

Подкормки

В период активного роста и цветения удобряйте цикламен каждые 2-3 недели. Используйте жидкие удобрения с низким содержанием азота. После цветения растение переходит в период покоя: листья и цветы обрезают, полив сокращают, а клубень ставят в тёмное место.

Борьба с вредителями и болезнями

Цикламен подвержен нападению вредителей, таких как трипсы, паутинный и цикламеновый клещи. Для борьбы используйте инсектициды ("Актара", "Фитоверм"). При грибковых заболеваниях, например серой гнили, пересадите растение и обработайте фунгицидами.

Пересадка

После покупки цикламен нуждается в пересадке. Магазинный субстрат содержит стимуляторы роста, которые не подходят для длительного выращивания. Пересаживайте растение методом перевалки в новый горшок с качественной почвой. Персидский цикламен сажают так, чтобы треть клубня оставалась над землёй, а европейский полностью заглубляют.

Пересадку лучше проводить каждые 2-3 года в период покоя: весной для европейских видов и осенью для персидских.

Теперь вы знаете, как обеспечить цикламену идеальные условия. Правильный уход позволит вашему растению радовать глаз яркими цветами год за годом.

Уточнения

Цикламе́н или Дря́ква, или Альпи́йская фиа́лка (лат. Cýclamen) — род растений подсемейства Мирсиновые (Myrsinoideae) семейства Первоцветные (Primulaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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