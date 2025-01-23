Секрет богатого урожая томатов: вот что добавить в лунку при пересадке

1:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вы мечтаете о богатом урожае сладких и сочных томатов, важно правильно действовать при пересадке рассады. Одно простое действие на этапе высадки поможет овощам полноценно расти и развиваться, значительно увеличив шансы на успех.

Фото: Freepik by grmarc Томат на грядке

Что добавить в лунку при пересадке томатов

В первое время после пересадки растения особенно нуждаются в фосфоре. Чтобы поддержать томаты на этом этапе, опытные огородники рекомендуют насыпать в лунку одну столовую ложку суперфосфата. Это удобрение обеспечит рассаду всеми необходимыми микроэлементами, способствуя быстрому укоренению.

Альтернативным вариантом станет удобрение AVA для овощей. Для его использования соедините 5 граммов средства с песком и добавьте смесь в лунку. Такое решение обеспечит томаты длительным доступом к питательным веществам, что положительно скажется на их росте и развитии.

Как подготовить грунт перед высадкой

Ещё один важный шаг для успешной пересадки — подготовка грунта. Примерно за неделю до высадки рассады полейте почву раствором "Фитоспорин-М". Для приготовления раствора используйте 5 граммов препарата на ведро воды. Это поможет обеззаразить грунт, снизив риск заболеваний растений.

Правильное использование удобрений и обработка почвы — ключ к обильному урожаю. Следуйте этим простым рекомендациям, и ваши томаты будут радовать вас сладкими и сочными плодами.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

