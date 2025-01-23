Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Реагенты и коррозия: что нужно знать владельцам китайских авто
Цветы клубники: обрывать или оставить? Советы для дачников
Как отсутствие овощей и фруктов влияет на ваше здоровье?
Секрет богатого урожая томатов: вот что добавить в лунку при пересадке
Пол котёнка: как быстро отличить мальчика от девочки
Неужели так просто: вот как накачать огромные бицепсы за месяц
Путин поручил проиндексировать пенсии в 2025 году
Топ-10 вкуснейших десертов с заварным кремом
FNS: иностранцы скупают экстрим-туры со стрельбой в зоне СВО на Украине

Как ухаживать за орхидеей, если она зацвела? Несколько простых советов

0:59
Садоводство

Как ухаживать за орхидеей после цветения

Как и большинству других растений, орхидеям требуется период покоя, прежде чем они снова зацветут. В зависимости от состояния после цветения стебель можно оставить, обрезать или удалить.

Орхидея
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Орхидея

Укорачивание не только помогает цветку расти, но и позволяет ему сохранять питательные вещества, которые могут быть использованы другими частями. Если цветонос орхидеи полностью пожелтел, то срежьте его у основания.

Орхидею можно пересаживать, особенно если корни чрезмерно выступили из горшка. После того как орхидея зацветет, уход сводится к сокращению полива.

Растение можно как поливать, так и опрыскивать сверху. Если есть необходимость пересадить орхидею, то после посадки ее в новый горшок, растение необходимо переместить на новое место. Полив следует сократить до одного раза в месяц, не добавляя удобрений.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Как раз и навсегда убрать блики от фар встречных автомобилей
Авто
Как раз и навсегда убрать блики от фар встречных автомобилей Аудио 
Эксперт Клименко считает, что Трамп буквально воспринял слова Путина об искусственном интеллекте
Технологии
Эксперт Клименко считает, что Трамп буквально воспринял слова Путина об искусственном интеллекте Аудио 
Найдена уникальная крепость в горах: древние технологии, поражающие разум
Наука и техника
Найдена уникальная крепость в горах: древние технологии, поражающие разум Аудио 
Популярное
Найдена уникальная крепость в горах: древние технологии, поражающие разум

На Кавказе археологи обнаружили крепость бронзового века. Её стены, технологии и загадочная история поражают воображение. Как она сохранилась до наших дней?

Найдена уникальная крепость в горах: древние технологии, поражающие разум
Три вещи, о которых хочет знать стареющая собака
Три вещи, о которых хочет знать стареющая собака
Как жители в замках Средневековья боролись за тепло
Главное правило потери жира на животе: занимает всего 20 минут
Сводка с фронта: конфликт на Украине урегулирует не Трамп, а ВС РФ, ВСУ устроили сафари в Курской области Дмитрий Плотников TGE и AMVETS: куда пойдёт армия РФ на пике военного могущества Олег Володин Звёздные врата открывают путь США к глобальному доминированию, или это блеф Любовь Степушова
Роскошный курорт в Северной Корее готовится принять первых российских туристов
Крупное месторождение золота открыто в Магаданской области компанией Павлик
Отдыхающая в Дубае Наталья Подольская пожаловалась на Владимира Преснякова
Отдыхающая в Дубае Наталья Подольская пожаловалась на Владимира Преснякова
Последние материалы
Как отсутствие овощей и фруктов влияет на ваше здоровье?
Секрет богатого урожая томатов: вот что добавить в лунку при пересадке
Пол котёнка: как быстро отличить мальчика от девочки
Неужели так просто: вот как накачать огромные бицепсы за месяц
Путин поручил проиндексировать пенсии в 2025 году
Топ-10 вкуснейших десертов с заварным кремом
FNS: иностранцы скупают экстрим-туры со стрельбой в зоне СВО на Украине
Этот рецепт тыквы с чесноком удивит даже самых привередливых едоков
Большие счета за отопление? Как их уменьшить в разы
Главная ошибка туристов в Риме: проверьте себя
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.