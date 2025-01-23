Как ухаживать за орхидеей, если она зацвела? Несколько простых советов

0:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Как ухаживать за орхидеей после цветения

Как и большинству других растений, орхидеям требуется период покоя, прежде чем они снова зацветут. В зависимости от состояния после цветения стебель можно оставить, обрезать или удалить.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Орхидея

Укорачивание не только помогает цветку расти, но и позволяет ему сохранять питательные вещества, которые могут быть использованы другими частями. Если цветонос орхидеи полностью пожелтел, то срежьте его у основания.

Орхидею можно пересаживать, особенно если корни чрезмерно выступили из горшка. После того как орхидея зацветет, уход сводится к сокращению полива.

Растение можно как поливать, так и опрыскивать сверху. Если есть необходимость пересадить орхидею, то после посадки ее в новый горшок, растение необходимо переместить на новое место. Полив следует сократить до одного раза в месяц, не добавляя удобрений.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.

