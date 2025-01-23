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Где посадить розы в саду? Выбирайте эти места, и розы порадуют вас шикарным цветением

1:18
Садоводство

Где лучше посадить розы

Роза — солнцелюбивое растение. В тени она будет цвести слабо и не покажет всей своей красоты, а различные заболевания, возникающие при недостатке света, не позволят розе прожить долго. Поэтому для посадки роз мы выбираем самый солнечный уголок на участке. На солнечном месте роза цветет намного лучше и практически не болеет.

Розы
Фото: creativecommons.org by T.Kiya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Розы

Не стоит сажать розы под забором, под массивными деревьями или в местах, где может скапливаться большое количество влаги. Кроме того, розу следует высаживать с южной стороны участка на возвышенности. Небольшой склон, ориентированный на юг, юго-запад, подошел бы лучше всего. Почва может быть нейтральной или слабокислой.

Есть определенные сорта, которые не могут быть на солнце целый день. Они предпочитают легкую полутень, но их немного.

Розам нравятся плодородные, богатые органическими, рыхлые, легкие, хорошо водимые и воздухопроницаемые почвы с нейтральной реакцией окружающей среды (рН 6,8 — 7,0). Розы не будут расти на тяжелых глинистых и кислых почвах.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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