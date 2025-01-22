Правильное место для перца: как выбрать участок

1:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство

На вашем участке может быть идеальное место для выращивания сладкого перца — одной из самых популярных овощных культур.

Фото: Freepik by wirestock Сладкий перец

Как выбрать место для перца?

Правильно подобранный участок станет залогом обильного урожая. Вот основные критерии:

Солнечное освещение . Перец обожает свет и лучше всего растёт в местах, которые получают максимум солнечных лучей.

. Перец обожает свет и лучше всего растёт в местах, которые получают максимум солнечных лучей. Возвышенности . Участки на возвышенности прогреваются быстрее, что создаёт комфортные условия для роста этой культуры.

. Участки на возвышенности прогреваются быстрее, что создаёт комфортные условия для роста этой культуры. Нейтральный грунт . Почва должна иметь pH 6,5-7. Слишком кислый или щелочной грунт может отрицательно сказаться на урожае.

. Почва должна иметь pH 6,5-7. Слишком кислый или щелочной грунт может отрицательно сказаться на урожае. Защита от сквозняков . Перцы плохо переносят ветер, поэтому выбирайте защищённое место.

. Перцы плохо переносят ветер, поэтому выбирайте защищённое место. Подходящие предшественники. Лучше всего выращивать перец после огурцов, кабачков, бобовых, лука или чеснока.

Чего избегать?

Не стоит сажать перец на участках, где в прошлом году росли картофель, помидоры или баклажаны. Это представители семейства паслёновых, которые могут ухудшить качество урожая перца.

Ваш результат

Если вы учтёте эти рекомендации, то не только соберёте богатый урожай, но и получите большие, сочные и вкусные плоды.