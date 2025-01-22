Тень не помеха урожаю: сажайте эти огурцы и радуйтесь результату

1:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Огурцы традиционно считаются светолюбивой культурой, но существует немало сортов, способных успешно расти и плодоносить даже в тени. Эти теневыносливые разновидности прекрасно подходят для участков с недостатком солнечного света, радуя дачников богатым урожаем и отличным вкусом.

Фото: commons.wikimedia.org by Guillaume Paumier, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Огурцы

Вот три сорта, которые особенно хорошо проявляют себя в таких условиях:

"Атлет"

Этот сорт выделяется своей устойчивостью к недостатку света и множеству болезней, угрожающих огурцам. Плоды "Атлета" отличаются ярким вкусом и приятной текстурой, что делает его отличным выбором для дачников.

"Городской огурчик"

"Городской огурчик" славится не только теневыносливостью, но и устойчивостью к распространённым болезням, таким как мучнистая роса и бурая оливковая пятнистость. Его плоды универсальны: их можно употреблять в свежем виде или использовать для консервирования. Приятный вкус делает этот сорт популярным среди огородников.

"Ленара"

Этот высокоурожайный сорт прекрасно справляется с условиями слабого освещения и не подвержен большинству болезней. "Ленара" подарит вам обильный урожай вкусных и ароматных огурцов.

Теневыносливые огурцы — отличное решение для участков, где не хватает солнечного света. Выбирая такие сорта, как "Атлет", "Городской огурчик" и "Ленара", вы гарантированно получите богатый урожай без лишних хлопот.