Соседи для картофеля: с чем нельзя сажать популярную культуру

1:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Картофель — одна из самых популярных огородных культур, но его выращивание часто сопровождается ошибками, которые приводят к снижению урожая. В худшем случае неправильно выполненные действия могут привести к полной потере урожая. Разберём самые распространённые ошибки и способы их избежать.

Фото: commons.wikimedia.org by Marcobeltrametti Licensing, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Картофель, картошка

Ошибка 1. Слишком плотная посадка

Картофель требует достаточного пространства для роста. Если посадить клубни слишком близко друг к другу, растения будут испытывать дефицит питательных веществ. Питание корней станет затруднённым, что негативно скажется на урожайности.

Как избежать:

Соблюдайте оптимальное расстояние между лунками — около 30–40 см. Это обеспечит растению доступ к нужным соединениям из почвы.

Ошибка 2. Неподходящие соседи

Картофель плохо переносит соседство с другими представителями семейства паслёновых, такими как помидоры, баклажаны или перец. Эти культуры начинают конкурировать за питательные вещества и подвержены одинаковым заболеваниям, что увеличивает риск эпидемий.

Совет:

Сажайте картофель отдельно от паслёновых культур, выбирая для соседства растения, которые не конфликтуют с ним.

Ошибка 3. Неправильная подкормка

Свежий навоз — это не лучший выбор для картофеля. Использование этого вида органики может спровоцировать болезни корневой системы. Также осторожно нужно подходить к удобрениям, содержащим азот: избыток этого элемента ухудшает качество клубней.

Рекомендация:

Отдайте предпочтение удобрениям с высоким содержанием калия и фосфора. Они способствуют правильному развитию корнеплодов и увеличивают урожайность.