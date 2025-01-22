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Соседи для картофеля: с чем нельзя сажать популярную культуру

1:53
Садоводство

Картофель — одна из самых популярных огородных культур, но его выращивание часто сопровождается ошибками, которые приводят к снижению урожая. В худшем случае неправильно выполненные действия могут привести к полной потере урожая. Разберём самые распространённые ошибки и способы их избежать.

Картофель, картошка
Фото: commons.wikimedia.org by Marcobeltrametti Licensing, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Картофель, картошка

Ошибка 1. Слишком плотная посадка

Картофель требует достаточного пространства для роста. Если посадить клубни слишком близко друг к другу, растения будут испытывать дефицит питательных веществ. Питание корней станет затруднённым, что негативно скажется на урожайности.

Как избежать:

Соблюдайте оптимальное расстояние между лунками — около 30–40 см. Это обеспечит растению доступ к нужным соединениям из почвы.

Ошибка 2. Неподходящие соседи

Картофель плохо переносит соседство с другими представителями семейства паслёновых, такими как помидоры, баклажаны или перец. Эти культуры начинают конкурировать за питательные вещества и подвержены одинаковым заболеваниям, что увеличивает риск эпидемий.

Совет:

Сажайте картофель отдельно от паслёновых культур, выбирая для соседства растения, которые не конфликтуют с ним.

Ошибка 3. Неправильная подкормка

Свежий навоз — это не лучший выбор для картофеля. Использование этого вида органики может спровоцировать болезни корневой системы. Также осторожно нужно подходить к удобрениям, содержащим азот: избыток этого элемента ухудшает качество клубней.

Рекомендация:

Отдайте предпочтение удобрениям с высоким содержанием калия и фосфора. Они способствуют правильному развитию корнеплодов и увеличивают урожайность.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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