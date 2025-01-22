Соседи для картофеля: с чем нельзя сажать популярную культуру

Картофель — одна из самых популярных огородных культур, но его выращивание часто сопровождается ошибками, которые приводят к снижению урожая. В худшем случае неправильно выполненные действия могут привести к полной потере урожая. Разберём самые распространённые ошибки и способы их избежать.
Картофель требует достаточного пространства для роста. Если посадить клубни слишком близко друг к другу, растения будут испытывать дефицит питательных веществ. Питание корней станет затруднённым, что негативно скажется на урожайности.
Как избежать:
Соблюдайте оптимальное расстояние между лунками — около 30–40 см. Это обеспечит растению доступ к нужным соединениям из почвы.
Картофель плохо переносит соседство с другими представителями семейства паслёновых, такими как помидоры, баклажаны или перец. Эти культуры начинают конкурировать за питательные вещества и подвержены одинаковым заболеваниям, что увеличивает риск эпидемий.
Совет:
Сажайте картофель отдельно от паслёновых культур, выбирая для соседства растения, которые не конфликтуют с ним.
Свежий навоз — это не лучший выбор для картофеля. Использование этого вида органики может спровоцировать болезни корневой системы. Также осторожно нужно подходить к удобрениям, содержащим азот: избыток этого элемента ухудшает качество клубней.
Рекомендация:
Отдайте предпочтение удобрениям с высоким содержанием калия и фосфора. Они способствуют правильному развитию корнеплодов и увеличивают урожайность.
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