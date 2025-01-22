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Как перекись водорода делает вашу рассаду сильнее и здоровее

2:05
Садоводство

Иногда огородники прибегают к нетрадиционным методам: перед посевом семена, например, перца, замачивают в перекиси водорода. Этот простой трюк обещает двойную пользу — обеззараживает семена и стимулирует их прорастание. Хотите узнать, как именно это делать?

Семена
Фото: commons.wikimedia.org by Holly Cheng, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Семена

Зачем замачивать семена в перекиси водорода

Перекись водорода эффективно уничтожает вирусы и инфекции на поверхности семян, предохраняя их от заболеваний. Более того, она размягчает плотную оболочку семян, позволяя им быстрее набухать и прорастать. Таким образом, этот метод помогает получить здоровую и бурно растущую рассаду.

Пошаговая инструкция по обеззараживанию семян

Подготовка: возьмите семена перца (или другие семена) и разложите их на ватных дисках, марле или другой ткани. Поместите этот материал в тарелку.

Замачивание: залейте семена 3%-ным раствором перекиси водорода так, чтобы они были полностью покрыты. Оставьте на 15-20 минут. Этого времени достаточно для эффективного обеззараживания.

Стимуляция прорастания семян

Если ваша цель — не только обеззараживание, но и ускорение прорастания, приготовьте специальный раствор:

  • Смешайте стакан воды с 3 столовыми ложками 3%-ной перекиси водорода.
  • Поместите семена в этот раствор и оставьте на 12 часов.

Эта процедура помогает семенам набухнуть, так как перекись мягко разрушает внешнюю оболочку. В процессе замачивания семена также насыщаются полезными микроэлементами, что положительно влияет на рост и развитие рассады.

Использование перекиси водорода — простой и доступный способ повысить шансы на успешное прорастание семян и укрепить их здоровье с самого начала. Выполните несколько шагов по подготовке, и ваша будущая рассада отблагодарит вас крепким ростом и высоким урожаем.

Уточнения

Проросток - растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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