Секреты богатого урожая: доломитка как весеннее чудо-удобрение

Вы когда-нибудь слышали о чудо-удобрении под названием доломитовая мука? Это действительно универсальный продукт, одинаково полезный и для огорода, и для комнатных растений. Хотя подготовку почвы к посевам обычно начинают осенью, по весне тоже можно эффективно применять доломитку, если знать правильное время и способ внесения.
Доломитовая мука богата кальцием и магнием, элементами, без которых рост растений возможен, но не столь результативен. Кальций укрепляет корневую систему, а магний необходим для процесса фотосинтеза. Если дефицита этих элементов в почве нет, растения развиваются слабо, а урожай оставляет желать лучшего. Кроме того, доломитка помогает бороться с болезнями, повышает плодородие и нормализует кислотность грунта.
Хотя доломитку можно добавлять в любое время года, весной нужно действовать особенно правильно. Существуют несколько ключевых правил:
Эти простые правила помогут вам получить здоровый и богатый урожай, а растения будут крепкими и устойчивыми к болезням.
Доломитовая мука — состоящая из кристаллов (или их агрегатов) доломита рыхлая или сыпучая масса, применяемая в сельском хозяйстве для известкования почв.
Актёр Павел Прилучный бросил в адрес сына Тимофея от актрисы Агаты Муцениеце неосторожную фразу.