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Секреты богатого урожая: доломитка как весеннее чудо-удобрение

2:09
Садоводство

Вы когда-нибудь слышали о чудо-удобрении под названием доломитовая мука? Это действительно универсальный продукт, одинаково полезный и для огорода, и для комнатных растений. Хотя подготовку почвы к посевам обычно начинают осенью, по весне тоже можно эффективно применять доломитку, если знать правильное время и способ внесения.

Лопата
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Лопата

Польза доломитовой муки

Доломитовая мука богата кальцием и магнием, элементами, без которых рост растений возможен, но не столь результативен. Кальций укрепляет корневую систему, а магний необходим для процесса фотосинтеза. Если дефицита этих элементов в почве нет, растения развиваются слабо, а урожай оставляет желать лучшего. Кроме того, доломитка помогает бороться с болезнями, повышает плодородие и нормализует кислотность грунта.

Когда вносить доломитовую муку весной

Хотя доломитку можно добавлять в любое время года, весной нужно действовать особенно правильно. Существуют несколько ключевых правил:

  • Время внесения: вносите доломитку не позже, чем за 2-3 недели до посадки растений. Это обеспечит растения всеми необходимыми питательными веществами с самого начала их роста.
  • Равномерное распределение: распределите муку равномерно по всей площади грядки или под посадочную культуру. Такой подход гарантирует равномерное обогащение почвы.
  • Обработка кислой почвы: кислую почву рекомендуется обрабатывать хотя бы раз в год. Распределите доломитовую муку граблями, затем глубоко перекопайте землю на штыке лопаты для лучшего врезания удобрения в грунт.
  • Дозировка в теплице: при обработке почвы в теплице соблюдайте точные дозировки — на один квадратный метр достаточно одного стакана доломитовой муки. При этом перекопка не требуется, достаточно аккуратно распределить удобрение по поверхности.

Эти простые правила помогут вам получить здоровый и богатый урожай, а растения будут крепкими и устойчивыми к болезням.

Уточнения

Доломитовая мука — состоящая из кристаллов (или их агрегатов) доломита рыхлая или сыпучая масса, применяемая в сельском хозяйстве для известкования почв.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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