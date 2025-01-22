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Листья декабриста краснеют: что скрывается за этим изменением

1:52
Садоводство

Когда листья декабриста начинают приобретать красноватый оттенок, это может вызвать беспокойство у садоводов. Однако такое изменение обусловлено всего двумя основными причинами и не свидетельствует об опасности для растения.

Декабрист
Фото: flickr.com by Dwight Sipler, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Декабрист

Что происходит с листьями

Стоит отметить, что речь идёт не совсем о листьях в привычном понимании, а скорее о "сегментах" растения, которые отвечают за такой окрас. Эти сегменты могут менять цвет под воздействием внешних факторов.

Солнечный ожог

Если сегменты декабриста начинают краснеть в летний период, вероятнее всего, растение подверглось воздействию прямых солнечных лучей. Декабрист предпочитает полутень и не переносит избытка света. В естественной среде он растёт в тени леса, за что получил прозвище "лесной кактус". Избыточное солнечное облучение приводит к покраснению, напоминающему солнечный ожог.

Излишний холод

Другой причиной изменения окраски может стать пребывание растения в слишком холодных условиях во время покоя. При пониженных температурах декабрист начинает вырабатывать антоцианы — пигменты, которые придают листьям красноватый оттенок. Это защитная реакция растения, направленная на предотвращение болезней и адаптацию к неблагоприятным условиям.

Таким образом, покраснение сегментов декабриста — это естественная реакция на чрезмерное солнечное воздействие или излишне холодную среду. Знание этих причин позволяет садоводу принять меры для улучшения условий содержания растения: обеспечить затенение в жаркий период или найти более тёплое место во время холодов, что поможет декабристу оставаться здоровым и избежать нежелательных изменений окраски.

Уточнения

Шлюмбе́ргера (лат. Schlumbergera) — род эпифитных кактусов, распространённых в тропических лесах на юго-востоке Бразилии, в том числе в Рио-де-Жанейро, на высоте 900-2800 м.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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