Зеленеющая почва в теплице: почему это не беда и что делать

Представьте: заходите в теплицу и видите, что почва вдруг стала зеленоватой. Многие огородники в такой момент начинают волноваться, думая, что грунт испорчен и больше не пригоден для посадок. Однако, как утверждают специалисты, никакой катастрофы тут нет — почва вполне пригодна, но стоит принять несколько мер.
Обычно зелёный оттенок грунта появляется весной, когда снег полностью тает. Этот цвет обусловлен стремительным ростом водорослей, которые безвредны для растений. Подобное явление возникает, когда почва слишком влажная — водоросли активизируются и начинают размножаться.
Хотя сами водоросли не опасны для огородных культур, изменение цвета почвы сигнализирует о неблагоприятных условиях. Зеленый оттенок может быть признаком того, что грунт переувлажнен и слишком уплотнён. Игнорировать это не стоит, ведь такие условия могут повлиять на рост растений.
Чтобы вернуть почве оптимальное состояние, нужно сделать несколько простых шагов:
Эти меры помогут создать более благоприятные условия для ваших растений, а зелёный оттенок почвы перестанет вызывать беспокойство.
Следуя простым рекомендациям, вы сможете обеспечить здоровый рост культур и предотвратить повторение проблемы в будущем.
По́чва - природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.
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