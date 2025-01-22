Зеленеющая почва в теплице: почему это не беда и что делать

1:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Представьте: заходите в теплицу и видите, что почва вдруг стала зеленоватой. Многие огородники в такой момент начинают волноваться, думая, что грунт испорчен и больше не пригоден для посадок. Однако, как утверждают специалисты, никакой катастрофы тут нет — почва вполне пригодна, но стоит принять несколько мер.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Теплица

Почему почва позеленела

Обычно зелёный оттенок грунта появляется весной, когда снег полностью тает. Этот цвет обусловлен стремительным ростом водорослей, которые безвредны для растений. Подобное явление возникает, когда почва слишком влажная — водоросли активизируются и начинают размножаться.

Что делать с позеленевшим грунтом

Хотя сами водоросли не опасны для огородных культур, изменение цвета почвы сигнализирует о неблагоприятных условиях. Зеленый оттенок может быть признаком того, что грунт переувлажнен и слишком уплотнён. Игнорировать это не стоит, ведь такие условия могут повлиять на рост растений.

Рекомендации по уходу

Чтобы вернуть почве оптимальное состояние, нужно сделать несколько простых шагов:

Перекопка грунта. Освежите верхний слой земли: удалите излишки воды и проверьте структуру почвы.

Освежите верхний слой земли: удалите излишки воды и проверьте структуру почвы. Проветривание помещения. Регулярное проветривание теплицы поможет снизить влажность и предотвратить избыточное размножение водорослей.

Эти меры помогут создать более благоприятные условия для ваших растений, а зелёный оттенок почвы перестанет вызывать беспокойство.

Следуя простым рекомендациям, вы сможете обеспечить здоровый рост культур и предотвратить повторение проблемы в будущем.

Уточнения

По́чва - природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

