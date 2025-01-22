Пряные травы на даче: почему важно знать разницу между чабером и чабрецом

2:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Представьте, что у вас на даче вырастает целая коллекция пряных трав, и от разнообразия глаза разбегаются. Однако, среди таких трав легко запутаться из-за схожести названий, как, например, чабер и чабрец. Хотя их называют созвучно, они существенно отличаются по своим свойствам и применению.

Фото: pixnio.com by Hillebrand Steve, U.S. Fish and Wildlife Service, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Две бабочки

Различия между чабером и чабрецом

Чабрец — это полукустарник из рода Тимьян. Его сбор осуществляют в период цветения. Надземная часть растения содержит множество полезных веществ: флавоноиды, органические кислоты, горечи, смолы, дубильные вещества и сапонины. Эти компоненты делают чабрец ценным как в кулинарии, так и в медицине.

В то время как чабрец широко известен как пряность и лекарственное средство, чабер играет немного иную роль. Чабер — универсальная пряность, которую используют для приготовления овощных, мясных и рыбных блюд. Его аромат напоминает душицу, а полезные свойства поддерживаются содержанием витаминов С и Е, сапонинов и органических кислот.

Советы по выращиванию и уходу

Вырастить и чабер, и чабрец можно на собственном огороде. Однако стоит помнить, что эти растения имеют тенденцию к разрастанию. Чтобы предотвратить чрезмерное распространение трав и сохранить порядок на грядках, рекомендуется ограничить их рост регулярной обрезкой или правильным размещением.

Применение на кухне и в медицине

Чабер отлично подходит для добавления в различные блюда, придавая им насыщенный аромат и вкус. Он богат витаминами и обладает множеством полезных свойств. Чабрец, помимо использования в кулинарии, также ценится за лечебные качества: он помогает при простудных заболеваниях, улучшает пищеварение и обладает антисептическими свойствами.

Понимание различий между чабером и чабрецом позволит вам более эффективно использовать эти травы в быту. Выращивайте их с заботой, ограничивайте разрастание и наслаждайтесь их вкусом и целебными свойствами.

Уточнения

Тимья́н также чабре́ц и чебре́ц (лат. Thýmus, от др.-греч. θύμος или θύμον) — род семейства Яснотковые (Lamiaceae), один из наиболее крупных и таксономически сложных родов этого семейства.

