Сохраняем петунию здоровой: умеренный полив как основа успеха

1:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Петуния — одно из самых ярких и радующих глаз растений, но для долгого цветения ей нужен правильный уход. Знаете ли вы, что секрет её пышного букетного покрова скрывается в мастерстве полива? Давайте разберёмся, как правильно поливать петунию, чтобы наслаждаться её красотой на протяжении всего сезона.

Фото: commons.wikimedia.org by אריאל פלמון Ariel Palmon, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Петунии

Вода — залог жизни петунии

Петуниям требуется умеренный, но регулярный полив. Избыток влаги приводит к гниению корней, а её дефицит — к засыханию растений. Таким образом, главное правило — найти золотую середину и соблюдать правильное дозирование воды.

Идеальное время для полива

Утренний полив — лучший выбор для петунии. В утренние часы солнце ещё не обжигает, и вода спокойно проникает в корневую систему. Полив в знойные часы или вечером не рекомендуется, так как это может способствовать развитию грибковых заболеваний.

Правило "умеренная влажность"

Перед тем как полить, проверьте верхний слой почвы: он должен подсохнуть. Лучше слегка пересушить грунт, чем перелить. При этом важно обеспечить хороший дренаж, чтобы вода не застаивалась и не нарушала корневую систему.

Ключевые моменты полива

Поливать утром, избегая жарких часов и вечера.

Поддерживать умеренную влажность почвы.

Использовать дренажную систему для предотвращения застоя влаги.

Регулярный и правильный полив — это простое, но жизненно важное правило, которое поможет вашей петунии оставаться здоровой и радовать вас своим цветением весь сезон. Следуйте этим советам, и петуния отплатит вам яркими и продолжительными цветами.

Уточнения

Пету́ния или Петунья (лат. Petunia от фр. petun - табак) — род травянистых или полукустарниковых многолетних растений семейства Паслёновые (Solanaceae), высотой от 10 см до 1 метра.

