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Крупные, сладкие томаты благодаря обычной кофейной гуще

1:58
Садоводство

Вы любите кофе и у вас загородный участок? Тогда у нас есть для вас неожиданный, но очень полезный совет: никогда не выбрасывайте кофейную гущу после чашки любимого напитка. Эта, на первый взгляд, простая отходка, оказывается настоящим кладезем азота — основного микроэлемента для таких культур, как томаты.

Томат на грядке
Фото: Freepik by grmarc
Томат на грядке

Кофейная гуща — природное удобрение

Лучше сохранить кофейную гущу, ведь она станет великолепным удобрением для вашего огорода. Просто рассыпьте её вокруг помидорных кустов. Азот из гущи постепенно поступит в грунт, насыщая почву всеми необходимыми питательными веществами. Результат не заставит себя ждать: томаты начнут активно расти, не испытывая дефицита азота.

Добавление в компост

Если не хочется рассыпать гущу непосредственно на грядках, можно добавить её в компостную кучу. Это не только обеспечит поступление азота в почву, но и улучшит её структуру. Компост с кофейной гущей станет еще более богатым и плодородным, что отразится на здоровье и урожайности растений.

Преимущества использования кофейной гущи

Помимо обеспечения растений азотом, кофейная гуща выполняет ряд других важных функций:

  • Улучшение почвы: гуща способствует улучшению структуры почвы, делая её более воздушной и водопроницаемой.
  • Борьба с сорняками: рассыпав гущу вокруг растений, вы создаёте слой, который затруднит прорастание сорняков.
  • Максимальный урожай: все эти факторы вместе повышают шансы на сбор большого урожая томатов. Плоды станут крупными, сладкими и сочными.

Попробуйте использовать кофейную гущу на своем участке, и вы удивитесь, как много пользы могут принести эти, казалось бы, ничем не примечательные остатки после утреннего кофе.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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