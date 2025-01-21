Крепкая бегония: как правильно сеять и ухаживать за рассадой

Бегония — любимый цветок многих садоводов благодаря продолжительному летнему цветению и простоте ухода. Однако для выращивания крепкой рассадки бегонии из семян важно знать нюансы, которые помогут избежать ошибок.
Бегония — скороспелое растение: через 100-135 дней после всходов она зацветает. Для этого семена сеют в феврале, чтобы избежать заморозков и обеспечить раннее начало роста. Весеннее солнце придаст сил рассаде и снизит риск болезней.
Семена бегонии требовательны к почве. Используйте специальную субстратную смесь. Идеальный вариант: купить готовый грунт или приготовить самостоятельно, смешав в равных частях торф, листовую и дерновую землю и добавив 2 ст. ложки древесной золы. Важно просеять почву и избегать листовой земли из-под дубов из-за дубильных веществ.
Семена мелкие, поэтому их сеют на поверхность почвы на расстоянии около 1 см друг от друга при помощи иголки или зубочистки. Не заглубляйте семена — лишь слегка увлажните почву и сбрызните её из пульверизатора.
Для всходов оптимальная температура — около +25°C при парниковом эффекте. Накройте ящик стеклом и разместите в теплом, светлом месте. Как только появляются всходы, снизьте температуру до +18°C, чтобы избежать вытягивания, а после первой пикировки повышайте до +22°C. Бегонии требуют не менее 12 часов света, а на стадии всходов — 14 часов, что достигается с помощью фитоламп.
До всходов семена следует распылять водой, чтобы не смыть их. После появления ростков обходитесь без обрызгивания — капли могут вызвать ожоги. Поливайте теплой отстоянной водой из лейки. Поддерживайте среднюю влажность, при необходимости поставьте рядом с вазоном банку с водой.
Бегонии пересаживают дважды:
Даже при использовании питательного грунта растения нуждаются в дополнительной подкормке:
Соблюдение этих простых рекомендаций поможет вырастить крепкую рассаду бегонии, которая будет радовать вас цветением всё лето.
Бего́ния (лат. Begonia) — род растений семейства Бегониевые.
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