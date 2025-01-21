Крепкая бегония: как правильно сеять и ухаживать за рассадой

Бегония — любимый цветок многих садоводов благодаря продолжительному летнему цветению и простоте ухода. Однако для выращивания крепкой рассадки бегонии из семян важно знать нюансы, которые помогут избежать ошибок.

Фото: creativecommons.org by geoff mckay is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en Бегония

Когда сеять бегонию

Бегония — скороспелое растение: через 100-135 дней после всходов она зацветает. Для этого семена сеют в феврале, чтобы избежать заморозков и обеспечить раннее начало роста. Весеннее солнце придаст сил рассаде и снизит риск болезней.

Подготовка почвы и сеяние

Семена бегонии требовательны к почве. Используйте специальную субстратную смесь. Идеальный вариант: купить готовый грунт или приготовить самостоятельно, смешав в равных частях торф, листовую и дерновую землю и добавив 2 ст. ложки древесной золы. Важно просеять почву и избегать листовой земли из-под дубов из-за дубильных веществ.

Семена мелкие, поэтому их сеют на поверхность почвы на расстоянии около 1 см друг от друга при помощи иголки или зубочистки. Не заглубляйте семена — лишь слегка увлажните почву и сбрызните её из пульверизатора.

Температурный и световой режим

Для всходов оптимальная температура — около +25°C при парниковом эффекте. Накройте ящик стеклом и разместите в теплом, светлом месте. Как только появляются всходы, снизьте температуру до +18°C, чтобы избежать вытягивания, а после первой пикировки повышайте до +22°C. Бегонии требуют не менее 12 часов света, а на стадии всходов — 14 часов, что достигается с помощью фитоламп.

Влажность и полив

До всходов семена следует распылять водой, чтобы не смыть их. После появления ростков обходитесь без обрызгивания — капли могут вызвать ожоги. Поливайте теплой отстоянной водой из лейки. Поддерживайте среднюю влажность, при необходимости поставьте рядом с вазоном банку с водой.

Пикировка и пересадка

Бегонии пересаживают дважды:

Первая пикировка : через 20 дней после всходов, когда появится не менее двух листочков. Расстояние между саженцами — 3 см.

: через 20 дней после всходов, когда появится не менее двух листочков. Расстояние между саженцами — 3 см. Вторая пикировка: через 30 дней. Пересаживают на расстоянии 10 см или в отдельные емкости. Перед пикировкой увлажните землю, чтобы не повредить корни.

Подкормка рассады

Даже при использовании питательного грунта растения нуждаются в дополнительной подкормке:

Через неделю после появления ростков удобряют азотными веществами для наращивания зелёной массы.

Ещё через 10 дней подкармливают жидким биогумусом для роста побегов.

Соблюдение этих простых рекомендаций поможет вырастить крепкую рассаду бегонии, которая будет радовать вас цветением всё лето.

Уточнения

Бего́ния (лат. Begonia) — род растений семейства Бегониевые.

