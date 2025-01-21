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Как вырастить огромный лук: секреты успешного посева из семян

2:20
Садоводство

Способ выращивания лука из семян считается самым выгодным: семена недорогие или их можно собрать самостоятельно, а трудозатраты минимальны. Однако для успешного урожая нужно учесть несколько важных моментов.

Лук
Фото: Freepik by Racool_studio
Лук

Выбор и подготовка семян

При покупке семян в садоводческих центрах или интернет-магазинах обратите внимание на срок годности. Луковые семена сохраняют всхожесть до двух лет, но к концу этого срока эффективность снижается, а совсем старые семена могут не дать всходов.

Емкости для рассады

Для посева лука предпочтительны глубокие емкости — около 15 см. Луковые саженцы обладают длинными корнями, требующими достаточного объема почвы. Обеспечьте дренаж в ящиках, чтобы избежать переувлажнения, которое вредит корням.

Когда сеять лук

Не тяните с посевом. Лучше сеять лук под зиму прямо в грядку, но идеальным вариантом считается рассадный способ. Посев в специальные ящики проводите во второй декаде февраля. Важно обеспечить дополнительное освещение, чтобы избежать вытягивания всходов и формирования слабых саженцев.

Правильная пикировка

При необходимости пикировки делайте её очень аккуратно. Располагайте корни строго вертикально, чтобы предотвратить их загибание и повреждение. Некоторые садоводы обрезают корни, чтобы легче их распрямить при пересадке. Ни в коем случае не заглубляйте саженцы слишком сильно — засорение точки роста почвой приводит к загниванию.

Контроль температуры

Контроль температуры — ключевой момент. Для проращивания луковых семян нужна теплая среда (+23…+25 °С), но после появления всходов температуру следует снизить до +18 °С днем и +10 °С ночью. При пониженных температурах избегайте частого полива, чтобы не допустить гниения корней.

Многие огородники уже освоили метод выращивания лука из семян, что позволяет получать крупные луковицы за один сезон. Это значительно экономит время и силы, делая процесс культивации более эффективным.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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