Органический сад на балконе: как превратить скучный уголок в оазис зелени

2:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Балкон может стать оазисом зелени и уюта! Хотите превратить скучное пространство в настоящий органический сад? Здесь представлены простые шаги для создания вертикального сада, который оживит ваш дом.

Фото: Wikipedia by Shaun Dunphy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ цветы на балконе

Выбираем растения для балконного сада

Чтобы сад не требовал постоянного ухода, подберите виды, устойчивые к климатическим условиям и неприхотливые в заботе:

Цветы : тюльпаны, ландыши, нарциссы, фиалки, герань, аквилегия — они прекрасно растут в открытом грунте и выдержат холодные ночи.

: тюльпаны, ландыши, нарциссы, фиалки, герань, аквилегия — они прекрасно растут в открытом грунте и выдержат холодные ночи. Овощи и фрукты: начните с простых культур — салата, моркови, редиса. Они легко выращиваются в небольших лотках и быстро дают урожай.

Подбираем почву для органического сада

В органическом саду герметично не используйте удобрения. Всё зависит от качества почвы:

Компост : идеален, если вы можете сделать его самостоятельно из скошенной травы.

: идеален, если вы можете сделать его самостоятельно из скошенной травы. Органический грунт: приобретайте в магазине, ориентируясь на описание. Универсальные биогрунты отлично подходят для цветов и овощей.

Вертикальное озеленение: максимальное использование пространства

Балкон часто ограничен площадью пола, зато стены — его главный козырь. Создайте вертикальный сад, чтобы разместить больше растений и оставить пространство для отдыха:

Модули для растений : используйте крепления к стенам или напольные конструкции. В одном модуле можно разместить от 9 до 20 горшков.

: используйте крепления к стенам или напольные конструкции. В одном модуле можно разместить от 9 до 20 горшков. Растения для вертикали: выбирайте цветы с короткими стеблями, например, спатифиллумы, традесканции, кротоны или маранты. Растения с длинными стеблями размещайте в горшках на полу или на специальных стойках.

Декор и вьющиеся растения

Когда садовой план завершён, украсьте его декоративными элементами и вьющимися растениями:

Арки и металлические конструкции : отлично поддержат вьющиеся растения, создавая эффект водопада из листьев.

: отлично поддержат вьющиеся растения, создавая эффект водопада из листьев. Вьющиеся растения : ампельная бегония, дипладения, кампанула наполнят пространство зеленью.

: ампельная бегония, дипладения, кампанула наполнят пространство зеленью. Дополнения: на свободном месте разместите кадки с декоративными цитрусовыми или миниатюрными хвойными деревьями.

Преобразите свой балкон в уникальный органический сад, потратив всего пятнадцать минут в день на уход. Такой подход не только оживит ваше пространство, но и создаст атмосферу уюта и связи с природой.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическая царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

