Почему не стоит подкармливать малину, смородину и чернику древесной золой?

2:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Выращивание ягодных культур — это увлекательное занятие, которое приносит множество удовольствия и вкусных плодов. Однако, чтобы достичь успеха, необходимо не только правильно ухаживать за растениями, но и знать, какие удобрения подходят, а какие могут навредить.

Малина

Малина — одна из самых популярных ягод, но этот кустарник очень чувствителен к условиям своего выращивания. Древесная зола, богатая щелочью и калийными солями, может значительно повысить уровень pH почвы, что приводит к ухудшению усвоения питательных веществ.

При высоком уровне pH малина начинает испытывать дефицит железа, что может привести к хлорозу — пожелтению листьев и замедлению роста. В результате кусты могут начать плодоносить значительно меньше, и ягоды станут менее сладкими.

Смородина

Смородина — ещё одна ягодная культура, требующая особого подхода к удобрению. Древесная зола может негативно повлиять на растения, поднимая уровень pH почвы. Смородина предпочитает слегка кислую среду, и использование золы может привести к тому, что она перестанет развиваться и плодоносить.

При изменении кислотности почвы смородина может начать проявлять признаки стресса: листья скручиваются, становятся мелкими и блеклыми, а цветение и завязь плодов значительно снижаются. Это может привести к значительно меньшему урожаю.

Черника

Черника — это ягода, требующая кислой почвы для нормального роста и плодоношения. В отличие от большинства других культур, черника не переносит повышение уровня pH, которое может быть вызвано внесением золы.

Древесная зола резко изменяет состав почвы, реминизируя её на более щелочную, что подразумевает серьезные проблемы для черники. Растения начинают страдать от дефицита важных питательных веществ, таких как магний и железо, что приводит к замедлению их роста и утрате урожайности.

Подкармливая ягодные культуры древесной золой, существует риск, что они окажутся под угрозой прекращения плодоношения и ухудшения здоровья. Вместо этого лучше использовать органические удобрения, которые помогут поддерживать правильный уровень pH и необходимый баланс питательных веществ в почве. Следуйте рекомендациям, учитывайте потребности каждой ягодной культуры, и наслаждайтесь щедрым урожаем!