Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как мы невольно раздражаем собак: три основные привычки владельцев
Пельмени с мягким тестом: как избежать главной ошибки при варке
Розовый дом ликует — Милей очаровал Вашингтон на инаугурации Трампа
Страх и уважение — реакция мира на инаугурацию Трампа и его возвращение в Белый дом
Какие бывают виды холестерина и что влияет на их уровень
О чём водители забывают при остановке ГАИ: советы автоюриста
Искусственное оплодотворение жирафов: новый шаг в экологии
Евроремонт из 90-х: какие идеи вернулись в моду
Экспресс-уход за волосами: три эффективных средства, которые заметно улучшают состояние локонов

Лучшие сорта огурцов для непривычных условий: растим в полутени

3:31
Садоводство » Овощи

Выращивание огурцов может оказаться сложной задачей для садоводов, особенно в условиях пониженной освещенности. Однако существуют сорта, которые отлично адаптированы к таким условиям и способны давать хороший урожай даже при недостатке света. В этой статье мы представим три сорта огурцов, которые можно успешно выращивать в условиях менее яркого освещения.

Сорт «Зятёк»

Огурец «Зятёк» — это раннеспелый сорт, который прекрасно растет в условиях пониженной освещенности. Плоды достигают длины до 12 см, имеют ярко-зеленый цвет и хрустящую текстуру. Они подходят как для свежего употребления, так и для консервирования. Этот сорт отличается высокой устойчивостью к заболеваниям, особенно к пероноспорозу, что делает его идеальным выбором для менее освещенных участков.

Преимущества:

  • Раннее созревание.
  • Устойчивость к болезням.
  • Хорошее качество плодов.

Сорт «Дюймовочка»

«Дюймовочка» — это ещё один отличающийся миниатюрными плодами сорт, идеально подходящий для ограниченных пространств и условий с низким освещением. Плоды этого сорта достигают длины 8-10 см и имеют тонкую кожицу с характерным ярко-зеленым оттенком. Субтропический сорт «Дюймовочка» обладает отличными вкусовыми качествами и прекрасно подходит для салатов и зимних заготовок.

Преимущества:

  • Компактные размеры плодов.
  • Отличный вкус.
  • Устойчивость к внешним воздействиям.

Сорт «Кузя»

Огурец «Кузя» — это раннеспелый и высокоурожайный сорт, который отлично переносит условия низкой освещенности. Плоды этого сорта обычно достигают длины 10-12 см и обладают выразительным вкусом. «Кузя» также отличается высокой устойчивостью к заболеваниям, таким как мучнистая роса и корневая гниль, что делает его хорошим выбором для менее идеальных условий. 

Преимущества:

  • Высокая урожайность.
  • Устойчивость к заболеваниям.
  • Универсальность в использовании.

Рекомендации по выращиванию огурцов в условиях низкого освещения

Для успешного выращивания огурцов в условиях пониженной освещенности необходимо учитывать несколько важных факторов:

  • Выбор места: выбирайте участки, которые хотя бы частично освещаются светом в течение дня.
  • Полив и удобрения: обеспечьте достаточный полив и внесение удобрений, чтобы растения могли компенсировать недостаток света.
  • Сеточные конструкции: использование вертикальных опор может помочь увеличить площадь листьев и улучшить доступ света к растению.
  • Мульчирование: защитите корни от перегрева и сохраняйте влажность почвы, используя мульчу.

Выбор правильных сортов и соблюдение рекомендаций по уходу помогут вам успешно выращивать огурцы даже в условиях пониженной освещенности. Сорта «Зятек», «Дюймовочка» и «Кузя» не только адаптированы к таким условиям, но и способны приносить качественный и вкусный урожай. Не бойтесь экспериментировать и наслаждайтесь процессом садоводства, даже если ваша грядка не всегда полноценно освещена!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Импортозамещение в действии: Белоруссия и Россия наладили производство станков
Экономика и бизнес
Импортозамещение в действии: Белоруссия и Россия наладили производство станков Аудио 
Ночная борьба с морщинами: бюджетное, хотя и неожиданное решение из аптеки
Красота и стиль
Ночная борьба с морщинами: бюджетное, хотя и неожиданное решение из аптеки Аудио 
Устали от обычных макарон на ужин? Удивите семью вкусной запеканкой
Еда и рецепты
Устали от обычных макарон на ужин? Удивите семью вкусной запеканкой
Популярное
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел

Актёр Павел Прилучный бросил в адрес сына Тимофея от актрисы Агаты Муцениеце неосторожную фразу.

Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться
Свадьба Брэда Питта с Инес де Рамон отложена из-за Анджелины Джоли. Невеста не хочет платить за его ошибки
3×3 – 3 ÷ 3 + 3: математическая задача, которую могут решить только гении
Москвич-412. Легендарный народный автомобиль из СССР Дмитрий Плотников Стратегическое соглашение между Ираном и Россией: дружба навек или брак по расчёту? Андрей Николаев ВЭФ в Давосе собрал остатки либерального мира, пребывающего в ужасе от Трампа Любовь Степушова
Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги
Рассказываем, как обмануть яблони и груши, чтобы они плодоносили каждый год
Устали от обычных макарон на ужин? Удивите семью вкусной запеканкой
Устали от обычных макарон на ужин? Удивите семью вкусной запеканкой
Последние материалы
Как мы невольно раздражаем собак: три основные привычки владельцев
Пельмени с мягким тестом: как избежать главной ошибки при варке
Розовый дом ликует — Милей очаровал Вашингтон на инаугурации Трампа
В США раскрыли причины гибели программы бомбардировщиков B-1
Страх и уважение — реакция мира на инаугурацию Трампа и его возвращение в Белый дом
Лучшие сорта огурцов для непривычных условий: растим в полутени
Какие бывают виды холестерина и что влияет на их уровень
О чём водители забывают при остановке ГАИ: советы автоюриста
Искусственное оплодотворение жирафов: новый шаг в экологии
Евроремонт из 90-х: какие идеи вернулись в моду
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.