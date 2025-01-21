И яблок не будет, и овощей: враждебное соседство с яблоней

Знаете ли вы, что не все овощи можно сажать рядом с яблоней? Неправильное соседство растений может серьёзно повлиять на их развитие и урожайность. Чтобы сад радовал плодами, стоит учитывать особенности совместимости культур. Расскажем, какие овощи лучше держать подальше от яблонь и почему.
Растения не только потребляют питательные вещества из почвы, но и выделяют в неё химические соединения. Некоторые из них могут быть вредными для соседей. Кроме того, близость к яблоням может создавать конкуренцию за солнечный свет и воду.
Картофель сильно истощает почву, забирая важные микроэлементы, необходимые для яблони. Кроме того, он привлекает фитофтору, которая может заразить не только картофель, но и плодовые деревья.
Помидоры, как и картофель, подвержены фитофторозу. Заболевание легко распространяется, угрожая здоровью яблони.
Корнеплоды свёклы активно конкурируют с яблоней за влагу и питательные вещества. Это может привести к ухудшению роста дерева.
Капустные культуры выделяют в почву вещества, которые замедляют рост корней яблони.
Правильное сочетание растений сделает ваш сад более здоровым и продуктивным.
Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.
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