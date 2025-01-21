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И яблок не будет, и овощей: враждебное соседство с яблоней

1:56
Садоводство

Знаете ли вы, что не все овощи можно сажать рядом с яблоней? Неправильное соседство растений может серьёзно повлиять на их развитие и урожайность. Чтобы сад радовал плодами, стоит учитывать особенности совместимости культур. Расскажем, какие овощи лучше держать подальше от яблонь и почему.

Яблоневый сад
Фото: Freepik by aleksandarlittlewolf
Яблоневый сад

Почему важно учитывать соседство

Растения не только потребляют питательные вещества из почвы, но и выделяют в неё химические соединения. Некоторые из них могут быть вредными для соседей. Кроме того, близость к яблоням может создавать конкуренцию за солнечный свет и воду.

Какие овощи стоит избегать

Картофель

Картофель сильно истощает почву, забирая важные микроэлементы, необходимые для яблони. Кроме того, он привлекает фитофтору, которая может заразить не только картофель, но и плодовые деревья.

Помидоры

Помидоры, как и картофель, подвержены фитофторозу. Заболевание легко распространяется, угрожая здоровью яблони.

Свёкла

Корнеплоды свёклы активно конкурируют с яблоней за влагу и питательные вещества. Это может привести к ухудшению роста дерева.

Капуста

Капустные культуры выделяют в почву вещества, которые замедляют рост корней яблони.

Рекомендации по посадке

  • Выбирайте нейтральных соседей. Лук, чеснок и зелёные культуры, такие как укроп и салат, благоприятно влияют на яблоню.
  • Оставьте расстояние. Держите овощи на удалении от проекции кроны дерева, чтобы избежать конкуренции за воду и свет.
  • Регулярно ухаживайте за почвой. Перекопка и мульчирование помогут поддерживать её плодородие.

Правильное сочетание растений сделает ваш сад более здоровым и продуктивным.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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