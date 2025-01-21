Выращиваем морковь, как на обложке садоводческого журнала

1:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мечтаете о сочной и крупной моркови, которая будет радовать вкусом? Чтобы корнеплоды выросли такими, важно правильно ухаживать за грядками. Одна из ключевых составляющих ухода — своевременная подкормка. Расскажем о двух простых, но эффективных способах, которые обеспечат отличный результат.

Фото: Own work by Kander, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Морковь

Первая подкормка: азот для активного роста

Когда у моркови появляются первые листочки, ей необходим азот. Это вещество помогает растению наращивать зелёную массу, что крайне важно в начале сезона. Для подкормки используйте раствор мочевины: разведите 15-20 г удобрения в 10 литрах воды и полейте грядки. Такой подход укрепит рассаду и даст ей хороший старт.

Вторая подкормка: калий и фосфор для сладости

Чтобы морковь выросла крупной и сладкой, ей нужны калий и фосфор. Эти элементы помогают корнеплодам накапливать сахар и развиваться правильно. Отличным вариантом станет раствор суперфосфата и сульфата калия. Разведите по 25-30 г каждого вещества в ведре воды, перемешайте и полейте грядки.

Дополнительные советы по уходу

Рыхление почвы: обеспечьте доступ воздуха к корням, чтобы растение лучше впитывало питательные вещества.

Регулярный полив: поливайте грядки умеренно, избегая переувлажнения, чтобы корнеплоды не начали гнить.

Прореживание: убедитесь, что моркови достаточно места для роста. Если растения слишком густо посажены, проредите их.

Своевременные подкормки и правильный уход помогут вам собрать богатый урожай моркови, которая будет не только крупной, но и вкусной.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

