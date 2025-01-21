Секрет итальянских виноделен: как получить крупный виноград

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Июнь — важный месяц для ухода за виноградом. Именно в этот период закладывается основа будущего урожая, поэтому растению требуется дополнительное питание. Расскажем, какие три подкормки считаются лучшими для винограда и как их правильно применять.

Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Виноград

Первая подкормка: азот для роста

Азот — ключевой элемент, который помогает винограду активно наращивать зелёную массу. В июне оптимально использовать растворы аммиачной селитры или мочевины. Для приготовления смешайте 20 г вещества с 10 литрами воды и полейте виноград под корень.

Вторая подкормка: комплексное удобрение

Чтобы виноград сформировал сильные завязи, потребуется больше микроэлементов. Отличный вариант — комплексные удобрения, такие как нитроаммофоска. Разведите 25 г удобрения в ведре воды и полейте растение. Это обеспечит винограду необходимый фосфор, калий и азот.

Третья подкормка: органика

Органические удобрения остаются фаворитами у многих садоводов. Настой куриного помёта или коровяка поможет укрепить корневую систему и стимулировать рост лозы. Для этого разведите 1 литр настоя в 10 литрах воды, настаивайте 1-2 дня, а затем поливайте растение под корень.

Полезные советы по уходу

Обработка листьев: помимо корневых подкормок, используйте внекорневую обработку. Для этого подойдут растворы микроэлементов или борной кислоты.

Правильное время: все подкормки проводите рано утром или вечером, чтобы избежать ожогов на листьях.

Полив: подкормки лучше сочетать с поливом, чтобы питательные вещества проникли глубже в почву.

Своевременные подкормки помогут винограду справиться с нагрузкой и вырастить крупные, сладкие грозди. Соблюдая эти рекомендации, вы обеспечите растению все условия для успешного плодоношения.

Уточнения

Виногра́д — плоды винограда культурного и некоторых других растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды.

