Секрет итальянских виноделен: как получить крупный виноград

Июнь — важный месяц для ухода за виноградом. Именно в этот период закладывается основа будущего урожая, поэтому растению требуется дополнительное питание. Расскажем, какие три подкормки считаются лучшими для винограда и как их правильно применять.
Азот — ключевой элемент, который помогает винограду активно наращивать зелёную массу. В июне оптимально использовать растворы аммиачной селитры или мочевины. Для приготовления смешайте 20 г вещества с 10 литрами воды и полейте виноград под корень.
Чтобы виноград сформировал сильные завязи, потребуется больше микроэлементов. Отличный вариант — комплексные удобрения, такие как нитроаммофоска. Разведите 25 г удобрения в ведре воды и полейте растение. Это обеспечит винограду необходимый фосфор, калий и азот.
Органические удобрения остаются фаворитами у многих садоводов. Настой куриного помёта или коровяка поможет укрепить корневую систему и стимулировать рост лозы. Для этого разведите 1 литр настоя в 10 литрах воды, настаивайте 1-2 дня, а затем поливайте растение под корень.
Своевременные подкормки помогут винограду справиться с нагрузкой и вырастить крупные, сладкие грозди. Соблюдая эти рекомендации, вы обеспечите растению все условия для успешного плодоношения.
Виногра́д — плоды винограда культурного и некоторых других растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды.
Актёр Павел Прилучный бросил в адрес сына Тимофея от актрисы Агаты Муцениеце неосторожную фразу.