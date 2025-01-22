Можно ли вырастить дуб из желудя? Рассказываем, как это сделать с минимальными усилиями

1:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Можно ли вырастить дуб из желудя

Удивительно, но вырастить дуб из желудя вполне возможно. Однако процесс подготовки посадочного материала и проращивания корня из желудя не быстрый. На это уйдет от 3 месяцев до года. Только в первый год саженцы дуба достигают 10-15 см в высоту.

Фото: commons.wikimedia.org by Irinavb1977, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дуб

Размер желудя не играет особой роли, так как даже самые маленькие желуди хорошо прорастают. Однако собирать желуди лучше под большими деревьями. Лучшее время для сбора здоровых желудей — ранняя осень, так как именно в это время они начнут падать с деревьев и прорастать.

Нужно найти желуди с "живыми" ядрами: для этого нужно встряхнуть плод и прислушаться, гремит ли в нем что-то или нет.

Как вырастить дуб из желудя

Возьмите полиэтиленовый пакет и заполните его примерно наполовину равными частями древесной стружки и мха. Затем поместите желуди в пакет и уберите его в холодильник. Посадите проросшие желуди в отдельные горшки или контейнеры. После этого весной высадите рассаду в открытый грунт.

Уточнения

Дуб (лат. Quércus) — род деревьев и кустарников семейства Буковые (Fagaceae), объединяющий более 600 видов.

