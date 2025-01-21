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Война на грядке: разбираемся с проволочником раз и навсегда

1:40
Садоводство

Проволочник — один из самых неприятных вредителей, способных испортить урожай картофеля и других корнеплодов. Однако бороться с ним можно без химикатов и дорогостоящих препаратов. Для этого существует простое и бесплатное средство, о котором знают не все садоводы.

Картофель
Фото: pxhere.com by Pxhere, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Картофель

В чём секрет

Для борьбы с проволочником можно использовать обычную древесную золу. Этот природный материал отлично справляется с задачей: он не только нейтрализует вредителей, но и удобряет почву. Зола снижает кислотность грунта, что делает его менее привлекательным для проволочника.

Как применять золу

  • Перед посадкой: рассыпьте золу в бороздки или лунки для картофеля. Это создаст защитный барьер и обеспечит дополнительные питательные вещества.
  • Во время вегетации: посыпайте междурядья золой после дождя или полива. Это улучшит её впитывание в почву.
  • Комплексный подход: для повышения эффективности смешайте золу с песком и добавьте немного табачной пыли.

Дополнительные советы

  • Регулярное рыхление почвы мешает личинкам проволочника закрепляться в грунте.
  • Посадка сидератов, таких как горчица или рожь, отпугивает вредителей и улучшает структуру почвы.
  • Ротация культур на участке снижает риск массового распространения вредителя.

Этот экологичный и недорогой способ подходит для тех, кто стремится к чистому урожаю без химии. Важно помнить, что постоянное поддержание баланса почвы и правильный уход за участком — залог успешного результата.

Уточнения

Грядка огородная — узкая полоса разрыхлённой или обработанной другим образом земли в огороде или саду, отделяемая от соседних бороздами или дорожками, предназначенная для выращивания на ней овощных или фруктовых растений.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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