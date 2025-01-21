Война на грядке: разбираемся с проволочником раз и навсегда

Проволочник — один из самых неприятных вредителей, способных испортить урожай картофеля и других корнеплодов. Однако бороться с ним можно без химикатов и дорогостоящих препаратов. Для этого существует простое и бесплатное средство, о котором знают не все садоводы.
Для борьбы с проволочником можно использовать обычную древесную золу. Этот природный материал отлично справляется с задачей: он не только нейтрализует вредителей, но и удобряет почву. Зола снижает кислотность грунта, что делает его менее привлекательным для проволочника.
Этот экологичный и недорогой способ подходит для тех, кто стремится к чистому урожаю без химии. Важно помнить, что постоянное поддержание баланса почвы и правильный уход за участком — залог успешного результата.
Грядка огородная — узкая полоса разрыхлённой или обработанной другим образом земли в огороде или саду, отделяемая от соседних бороздами или дорожками, предназначенная для выращивания на ней овощных или фруктовых растений.
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