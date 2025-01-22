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Чем подкормить чеснок, чтобы он не пожелтел? Не все дачники знают лучшие варианты

1:15
Садоводство

В чем польза подкормки чесноком

Если чеснок пожелтел только на кончиках листьев, то сначала проведите процедуру раскисления почвы. Затем нужно провести подкормку калием.

Чеснок
Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чеснок

Чтобы чеснок оставался крупным, важно удобрять его в начале вегетационного периода. Для этого можно использовать разные виды удобрений. Для богатого урожая чеснока большое значение имеет и почва.

На кислой почве, за месяц до выкопки, можно подкормить чеснок золой. Если почва имеет высокий уровень pH, то золу лучше не использовать. В золе содержится большое количество калия и фосфора, а также кальция и магния.

Весной, как только сошел снег, можно провести подкормку азотом. Это поможет стимулировать рост и развитие корневой системы чеснока.

Когда весной начнет прорастать озимый чеснок, добавьте еще одно удобрение. Для подкормки желательно вносить удобрения с поливом. Чеснок хорошо переносит хлор. Поэтому используйте для подкормки хлористый калий. 
Растворите 3 столовые ложки в ведре воды. Поливайте по одному стакану под каждое растение.

 

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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