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Эти культуры не «переносят» золу – проверьте свои грядки

Садоводство

Зола, богатая калием, фосфором, кальцием и другими важными компонентами, часто используется как удобрение. Но, несмотря на свои полезные свойства, она подходит не для всех культур. Ошибочное использование золы может привести к серьёзным проблемам, особенно для некоторых ягодных растений.

Зола
Фото: commons.wikimedia.org by LllKSTlll, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зола

Опасные последствия для ягодных культур

Внесение золы в почву для таких растений, как брусника, голубика и черника, является серьёзной ошибкой.

Эти культуры предпочитают кислую почву, тогда как зола обладает выраженными раскисляющими свойствами. На щелочной почве развитие и плодоношение этих растений существенно замедляется. В худшем случае внесение золы может полностью остановить плодоношение.

Какие культуры нужно защищать от золы

В первую очередь под угрозу попадают:

  • Брусника
  • Голубика
  • Черника

Для этих растений использование золы как удобрения недопустимо. Если вы хотите поддержать их рост, выбирайте специализированные кислые удобрения или органику, не влияющую на кислотность почвы.

Итог

Несгоревшие древесные остатки — действительно ценное удобрение, но только при правильном применении. Используйте их с умом, чтобы не нанести вред своему урожаю, особенно если на вашем участке растут брусника, голубика или черника.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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