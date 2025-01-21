Эти культуры не «переносят» золу – проверьте свои грядки

Зола, богатая калием, фосфором, кальцием и другими важными компонентами, часто используется как удобрение. Но, несмотря на свои полезные свойства, она подходит не для всех культур. Ошибочное использование золы может привести к серьёзным проблемам, особенно для некоторых ягодных растений.
Внесение золы в почву для таких растений, как брусника, голубика и черника, является серьёзной ошибкой.
Эти культуры предпочитают кислую почву, тогда как зола обладает выраженными раскисляющими свойствами. На щелочной почве развитие и плодоношение этих растений существенно замедляется. В худшем случае внесение золы может полностью остановить плодоношение.
В первую очередь под угрозу попадают:
Для этих растений использование золы как удобрения недопустимо. Если вы хотите поддержать их рост, выбирайте специализированные кислые удобрения или органику, не влияющую на кислотность почвы.
Несгоревшие древесные остатки — действительно ценное удобрение, но только при правильном применении. Используйте их с умом, чтобы не нанести вред своему урожаю, особенно если на вашем участке растут брусника, голубика или черника.
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