Эти культуры не «переносят» золу – проверьте свои грядки

Зола, богатая калием, фосфором, кальцием и другими важными компонентами, часто используется как удобрение. Но, несмотря на свои полезные свойства, она подходит не для всех культур. Ошибочное использование золы может привести к серьёзным проблемам, особенно для некоторых ягодных растений.

Фото: commons.wikimedia.org by LllKSTlll, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зола

Опасные последствия для ягодных культур

Внесение золы в почву для таких растений, как брусника, голубика и черника, является серьёзной ошибкой.

Эти культуры предпочитают кислую почву, тогда как зола обладает выраженными раскисляющими свойствами. На щелочной почве развитие и плодоношение этих растений существенно замедляется. В худшем случае внесение золы может полностью остановить плодоношение.

Какие культуры нужно защищать от золы

В первую очередь под угрозу попадают:

Брусника

Голубика

Черника

Для этих растений использование золы как удобрения недопустимо. Если вы хотите поддержать их рост, выбирайте специализированные кислые удобрения или органику, не влияющую на кислотность почвы.

Итог

Несгоревшие древесные остатки — действительно ценное удобрение, но только при правильном применении. Используйте их с умом, чтобы не нанести вред своему урожаю, особенно если на вашем участке растут брусника, голубика или черника.