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Потрясающая клубника как на рынке: шесть секретов подкормки

2:11
Садоводство

Хотите, чтобы клубника радовала вас обильным урожаем? Тогда придётся "посадить" её на особую диету. Удобрять грядки придётся с весны до конца лета, строго соблюдая график и нормы. Всего потребуется шесть подкормок в течение сезона.

Клубника
Фото: commons.wikimedia.org by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Loteclat, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Клубника

Подкормка №1: в период активного роста листьев

В начале сезона, когда кусты активно наращивают зелёную массу, используйте раствор из 1 чайной ложки мочевины и 10 литров воды. Поливайте грядки, расходуя по ведру на каждый квадратный метр земли.

Подкормка №2: перед цветением

Перед началом цветения опрыскайте растения раствором из 2 граммов препарата "Иммуноцитофит" и 10 литров воды. Это поможет укрепить кусты и подготовить их к плодоношению.

Подкормка №3: в начале цветения

Когда появляются первые цветы, приготовьте раствор из 1 столовой ложки нитрофоски на 10 литров воды. На каждый квадратный метр выливайте по ведру удобрения.

Подкормка №4: на следующий день после цветения

Сразу после предыдущей подкормки полейте грядки смесью, состоящей из:

  • 1 щепотки борной кислоты,
  • 1 щепотки медного купороса,
  • 30 капель йода,
  • 10 литров воды.

Раствор должен попадать на листья и в почву. После полива присыпьте грядки древесной золой.

Подкормка №5: после сбора урожая

Когда все ягоды собраны, приготовьте раствор из 100 граммов пекарских дрожжей и 10 литров воды. Опрыскайте кусты, чтобы стимулировать их восстановление.

Подкормка №6: в августе

Последний этап подкормки проводится в первой половине августа. Растворите 2 столовые ложки суперфосфата и полстакана золы в 10 литрах воды. Поливайте грядки, расходуя по ведру на каждый квадратный метр.

Итог

Следуя этому простому графику подкормок, вы обеспечите своей клубнике все необходимые питательные вещества. Растения отблагодарят вас богатым урожаем крупных и ароматных ягод.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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