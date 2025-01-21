Потрясающая клубника как на рынке: шесть секретов подкормки

Хотите, чтобы клубника радовала вас обильным урожаем? Тогда придётся "посадить" её на особую диету. Удобрять грядки придётся с весны до конца лета, строго соблюдая график и нормы. Всего потребуется шесть подкормок в течение сезона.
В начале сезона, когда кусты активно наращивают зелёную массу, используйте раствор из 1 чайной ложки мочевины и 10 литров воды. Поливайте грядки, расходуя по ведру на каждый квадратный метр земли.
Перед началом цветения опрыскайте растения раствором из 2 граммов препарата "Иммуноцитофит" и 10 литров воды. Это поможет укрепить кусты и подготовить их к плодоношению.
Когда появляются первые цветы, приготовьте раствор из 1 столовой ложки нитрофоски на 10 литров воды. На каждый квадратный метр выливайте по ведру удобрения.
Сразу после предыдущей подкормки полейте грядки смесью, состоящей из:
Раствор должен попадать на листья и в почву. После полива присыпьте грядки древесной золой.
Когда все ягоды собраны, приготовьте раствор из 100 граммов пекарских дрожжей и 10 литров воды. Опрыскайте кусты, чтобы стимулировать их восстановление.
Последний этап подкормки проводится в первой половине августа. Растворите 2 столовые ложки суперфосфата и полстакана золы в 10 литрах воды. Поливайте грядки, расходуя по ведру на каждый квадратный метр.
Следуя этому простому графику подкормок, вы обеспечите своей клубнике все необходимые питательные вещества. Растения отблагодарят вас богатым урожаем крупных и ароматных ягод.
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