Эти три ошибки уничтожают урожай картофеля

Картофель — одна из самых популярных культур в наших огородах. Но даже опытные дачники нередко допускают ошибки, которые снижают урожайность. Иногда неправильные действия приводят не только к уменьшению количества клубней, но и к полной потере урожая.
Какие действия наиболее опасны при выращивании картошки, рассказала учёный-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.
Картофель требует достаточно пространства для нормального развития. Если посадить клубни слишком близко друг к другу, растения столкнутся с нехваткой питательных веществ. В результате рост замедлится, а урожайность снизится.
Рядом с картофелем не рекомендуется сажать другие растения из семейства паслёновых — томаты, баклажаны и перец. Эти культуры не только конкурируют за питательные вещества, но и увеличивают риск распространения болезней, что может быстро уничтожить урожай.
Одной из самых распространённых ошибок является использование свежего навоза для подкормки. Этот вид удобрения может повредить корневую систему картофеля, что приведёт к проблемам с ростом.
Азотные удобрения также нужно применять с осторожностью — их избыток ухудшает качество клубней. Лучшим выбором станут калийно-фосфорные подкормки, которые способствуют здоровому развитию растения.
Чтобы картофель радовал обильным и качественным урожаем, важно избегать ошибок при посадке, выборе соседей и подкормке. Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете вырастить здоровые и крупные клубни.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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