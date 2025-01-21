Эти три ошибки уничтожают урожай картофеля

1:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Картофель — одна из самых популярных культур в наших огородах. Но даже опытные дачники нередко допускают ошибки, которые снижают урожайность. Иногда неправильные действия приводят не только к уменьшению количества клубней, но и к полной потере урожая.

Фото: commons.wikimedia.org by Marcobeltrametti Licensing, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Картофель, картошка

Какие действия наиболее опасны при выращивании картошки, рассказала учёный-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

Плотная посадка

Картофель требует достаточно пространства для нормального развития. Если посадить клубни слишком близко друг к другу, растения столкнутся с нехваткой питательных веществ. В результате рост замедлится, а урожайность снизится.

Неподходящие соседи

Рядом с картофелем не рекомендуется сажать другие растения из семейства паслёновых — томаты, баклажаны и перец. Эти культуры не только конкурируют за питательные вещества, но и увеличивают риск распространения болезней, что может быстро уничтожить урожай.

Неправильная подкормка

Одной из самых распространённых ошибок является использование свежего навоза для подкормки. Этот вид удобрения может повредить корневую систему картофеля, что приведёт к проблемам с ростом.

Азотные удобрения также нужно применять с осторожностью — их избыток ухудшает качество клубней. Лучшим выбором станут калийно-фосфорные подкормки, которые способствуют здоровому развитию растения.

Итог

Чтобы картофель радовал обильным и качественным урожаем, важно избегать ошибок при посадке, выборе соседей и подкормке. Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете вырастить здоровые и крупные клубни.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

