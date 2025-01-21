Домашние цитрусы: секреты получения плодов от лимонов до апельсинов

Цитрусовые деревья, такие как лимоны, мандарины и апельсины, способны не только украсить интерьер, но и подарить вкусные фрукты. Чтобы добиться успеха в их выращивании, важно правильно подойти к выбору сорта и уходу за растением. Давайте разберёмся, как сделать это правильно.
Для получения урожая лимонов важно выбрать подходящий сорт. Популярные варианты: Мейера, Павловский, Дженоа и Эврика. Эти сорта прекрасно плодоносят даже в комнатных условиях.
Вырастить лимон можно двумя способами:
Из семян.
Черенкованием.
Мандарины легко адаптируются к комнатным условиям. Сорта Уншиу, Клементин и Васё идеально подходят для дома, благодаря их скорым всходам и раннему созреванию.
Особенности ухода:
В жаркие месяцы мандарину требуется дополнительный полив. Ухаживая за ним, вы сможете получить плоды уже через несколько лет.
Апельсиновые деревья лучше всего выращивать из семян. Подойдут сорта Павловский, Вашингтон Нэвил, Королек и Citrus aurantium.
Как посадить апельсин:
Правильный уход включает регулярный полив и подкормку каждые 2-3 недели. Дерево начнёт цвести через несколько лет, а в дальнейшем подарит вам вкусные домашние апельсины.
Вырастить плодоносящие цитрусовые деревья дома не так сложно, как кажется. Главное — соблюдать рекомендации, выбирать подходящие сорта и не забывать о регулярном уходе. Итогом ваших усилий станут не только декоративные растения, но и собственные урожаи ароматных плодов.
Ци́трус (лат. Citrus) — род вечнозелёных деревьев и кустарников семейства Рутовые (Rutaceae).
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