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Домашние цитрусы: секреты получения плодов от лимонов до апельсинов

3:05
Садоводство

Цитрусовые деревья, такие как лимоны, мандарины и апельсины, способны не только украсить интерьер, но и подарить вкусные фрукты. Чтобы добиться успеха в их выращивании, важно правильно подойти к выбору сорта и уходу за растением. Давайте разберёмся, как сделать это правильно.

Цитрусовые растения
Фото: creativecommons.org by Kim Starr is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en
Цитрусовые растения

Лимон: идеальный выбор для дома

Для получения урожая лимонов важно выбрать подходящий сорт. Популярные варианты: Мейера, Павловский, Дженоа и Эврика. Эти сорта прекрасно плодоносят даже в комнатных условиях.

Вырастить лимон можно двумя способами:

Из семян.

  • Выберите свежий сочный фрукт, извлеките 2-3 косточки и посадите их в почву на глубину 2 см.
  • Горшок разместите на солнечном месте, поливайте умеренно.
  • Ростки появятся через 2-4 недели, но плодов придётся ждать около 6 лет.

Черенкованием.

  • Подготовьте черенки длиной 15-20 см с несколькими листьями.
  • Посадите их в горшок с дренажем и специальным грунтом для цитрусовых.
  • Ухаживайте за растением: поливайте и подрезайте. Уже через 2-3 года дерево начнёт плодоносить.

Мандарин: тропическая красота и плоды

Мандарины легко адаптируются к комнатным условиям. Сорта Уншиу, Клементин и Васё идеально подходят для дома, благодаря их скорым всходам и раннему созреванию.

Особенности ухода:

  • Поддерживайте высокую влажность воздуха, регулярно опрыскивайте листья.
  • Обеспечьте яркий свет, но избегайте прямых солнечных лучей.
  • Защитите растение от сквозняков.

В жаркие месяцы мандарину требуется дополнительный полив. Ухаживая за ним, вы сможете получить плоды уже через несколько лет.


Апельсин: сладкие плоды у вас дома

Апельсиновые деревья лучше всего выращивать из семян. Подойдут сорта Павловский, Вашингтон Нэвил, Королек и Citrus aurantium.

Как посадить апельсин:

  • Извлеките семена из зрелого плода, промойте их и замочите в воде на ночь.
  • Посадите семечки в грунт на глубину 1-1,5 см.
  • Горшок выбирайте небольшой с дренажными отверстиями. Апельсин не терпит пересушенного воздуха и избытка влаги.

Правильный уход включает регулярный полив и подкормку каждые 2-3 недели. Дерево начнёт цвести через несколько лет, а в дальнейшем подарит вам вкусные домашние апельсины.

Итоги: цитрусовые дома — это реально

Вырастить плодоносящие цитрусовые деревья дома не так сложно, как кажется. Главное — соблюдать рекомендации, выбирать подходящие сорта и не забывать о регулярном уходе. Итогом ваших усилий станут не только декоративные растения, но и собственные урожаи ароматных плодов.

Уточнения

Ци́трус (лат. Citrus) — род вечнозелёных деревьев и кустарников семейства Рутовые (Rutaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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