Ускоряем прорастание пеларгонии: эффективные методы для цветоводов

Пеларгония, или герань, — это не только красивое, но и неприхотливое растение, которое можно выращивать из семян круглый год. Чтобы достичь успеха, важно соблюдать несколько простых правил. Спустя 5-6 месяцев после посева вы получите не только яркий и эффектный цветок, но и источник пользы. Вот 4 совета, которые помогут ускорить процесс прорастания семян.
Семена пеларгонии покрыты плотной оболочкой, которая замедляет их прорастание. Для ускорения процесса используют скарификацию — преднамеренное повреждение оболочки.
Как это сделать:
Эта простая процедура поможет семенам быстрее проснуться и начать рост.
Замачивание — ещё один эффективный способ ускорить прорастание.
Семена погружают в воду комнатной температуры на 24 часа.
Рекомендации:
Для старых семян или тех, которые долго хранились, полезно использовать стимуляторы роста. Они повышают энергию прорастания, укрепляют иммунитет растений и помогают справляться с неблагоприятными условиями.
Популярные препараты:
Следуйте инструкциям производителя для приготовления раствора. Стимуляторы особенно эффективны для семян с ослабленной жизнеспособностью.
Если хочется ускорить процесс ещё больше или есть сомнения в качестве семян, можно прорастить их заранее.
Как это сделать:
Когда появятся ростки, аккуратно пересадите их в горшочки.
Пеларго́ния (лат. Pelargōnium) — род растений семейства Гераниевые.
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